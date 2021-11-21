''Türkiye'nin uçak gemisi planı Rusya için büyük bir kazanç''

Star.com.tr 21 Kasım 2021 Pazar 11:41 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 11:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İspanya ile birlikte büyük bir uçak gemisi yapmayı planlıyoruz" açıklaması dünya basının gündemine oturdu.

Çin gazetesi Sohu, Türkiye'nin Rusya ile yeni bir uçak gemisini silahlandırmak için askeri teçhizat tedariki konusunda yeni bir anlaşma imzalayabileceğini yazdı.

Türkiye'nin amfibi hücum gemisine sahip olduğuna vurgu yapan Çin basını, ABD'nin gizli-açık ambargolarının Türkiye'yi engellemediğini yazdı.

Haberde şu ifadelere yer verildi;

"Her zaman bölgede ve dünyada etkili bir güç olmak isteyen Türkiye, son yıllarda bölgesel meselelere müdahale etmekle kalmamış, aynı zamanda stratejik silahların ve üst sınıf silahların geliştirilmesine de sessizce hız vermiştir. Kendi silah ve teçhizat seviyesini güçlendirmenin ve yükseltmenin yanı sıra, dünyada Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi askeri güç karşısında imajını güçlendiriyor. Yeni büyük uçak gemisi bunun iyi bir kanıtı"



Güçlü bir uçak gemisi üretmenin birçok risk barındırdığını belirten Çin basını, uçak gemisi üretimi konusunda Türkiye ve Rusya arasında yapılacak işbirliğinin önemli olduğuna vurgu yaptı.

