Türkiye'nin üretim uzmanlığına dikkati çektiler! Deneyimi diğer ülkeler tarafından takip edilmeli

Akşam.com.tr 19 Aralık 2021 Pazar 22:39 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 23:11

Suriye, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlarda elde ettiği başarılarla adından sık sık söz ettiren Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lar dünya gündeminden düşmüyor.

ABD ordusundan emekli Yarbay Scott Crino Kuveyt'e yaptığı ziyarette soruları yanıtladı. Crino'nun ordu subayı, pilot, operasyon araştırması analisti, kıdemli yönetici ve ABD Savunma Bakanlığı'nın güvenilir danışmanı olduğu biliniyor.

İHA ve SİHA'ların konvansiyonel çatışmalara etkisi üzerine konuşan Crino, "SİHA'ların Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki etkileri göz ardı edilemez. SİHA'lar daha gelişmiş silahlara karşı etkin bir rol üstlenerek savaşın seyrini değiştirebilecek bir teknolojiye sahip. Savaşların geleceği açısından İHA ve SİHA önemli bir konumda bulunuyor." dedi.

'SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRDİLER'

Yerli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar hakkında konuşan Crino, "SİHA kullanımına ilişkin en şaşırtıcı gelişme, geçen yıl Azerbaycan ile Ermeniler arasındaki savaşta meydana geldi. Bu savaşta, Azerbaycan'ın insansız hava araçlarını kullanması, tartışmasız zaferlerinin anahtarıydı. Ermeniler ilk başta kendilerinden emindi fakat Bayraktar TB2'ler Azerbaycanlılar tarafından kullanılmaya başlanınca havada hakimiyeti de kazanıp savaşın gidişatını değiştirdiler. Bayraktar TB2'ler Ermenistan'ın ağır zırhlılarını paramparça etti." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DENEYİMİ VE BİRİKİMİ DİĞER ÜLKELERİN TAKİP ETMESİ GEREKEN SAĞLAM BİR ŞABLON"

Scott Crino, "İHA ve SİHA endüstrisinde caydırıcılık ve imalat açısından en gelişmiş ülkeler hangileridir?" sorusuna yanıt verdi.

Crino yaptığı açıklamada, "Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lardan bahsetmiştim ama SİHA teknolojisinin mevcut durumunu daha iyi anlamak için tekrar değineceğim. Bayraktarlar Suriye, Libya ve Kafkasya'daki savaşlarda çok başarılıydılar. Tüm bunların sebebi uyarlanabilir savaş sistemleri oluşturmanın ötesinde Türkiye'nin üretim uzmanlığında yatıyor. Türkiye'nin deneyimi ve birikimi diğer ülkelerin takip etmesi gereken sağlam bir şablon." dedi.