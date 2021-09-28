''Türkiye'nin yeni savaş uçağı adayı'' diye duyurdular!

star.com.tr 28 Eylül 2021 Salı 12:49 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 12:55

Yunan basını, Türkiye'nin Rus Checkmate savaş uçaklarına yöneldiğini yazdı.

'TÜRKİYE'NİN YENİ SAVAŞ UÇAĞI ADAYI' DİYE DUYURDULAR!

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan kanalı CBS News'e verdiği röportajdaki "Şunu da bilmeleri gerekir ki artık eski Türkiye de yok. Bu Türkiye başka bir Türkiye. Savunma sanayisinde de biz her geçen gün daha ileri gidiyoruz, daha ileri gideceğiz. Ama yarın 'Niçin F-35'i almıyorsun?' diyemezler. Vermezsen almayız. O zaman biz daha başka kapılara da müracaat ederiz" açıklamalarına vurgu yaptı.

Yeni Rus "Checkmate"in Türkiye'nin yeni savaş uçağı adayı olduğu belirtildi.

Ayrıca haberde Türkiye'nin ikinci bir uçaksavar sistemi için Rusya ile anlaşmaya çok yakın olduğu yazıldı.