Türkiye'nin yerli füzelerle donattığı savaş uçağına yeni isim!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, modernizasyonunu Türkiye'nin üstlendiği Rus yapımı SU-25 savaş uçağı ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Albay General Zakir Hasanov liderliğinde 29 Temmuz'da yapılan resmi bir toplantıda ele alındı.

IDEF-23 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapsamında İstanbul'da düzenlenen toplantıların önemine vurgu yapan Azerbaycan Savunma Bakanı Albay General Zakir Hasanov, modernize edilen Su-25 savaş uçağını "Laçın" olarak adlandırdı.

Hasanov, komutanlarına Laçın'ın ateş kabiliyetlerinin incelenmesi ve savaş görevlerinde etkili kullanımı hakkında özel talimatlar verdi.

SU-25'İN TEST UÇUŞLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Su-25'in modernizasyon çalışmaları planlanan doğrultuda devam ediyor. Uçağa yeni yerleştirilen Türk yapımı akıllı bomba ve füzelerin testleri ise tamamlandı. Genel olarak yapılan çalışmalar askeri uzmanlar tarafından olumlu değerlendirildi.



SU-25 İMZASI IDEF-23'TE ATILDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında "SU-25 Modernizasyon Projesi Sözleşme İmza Töreni", 16.Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda gerçekleştirildi.

İki ülkenin devlet başkanları tarafından yakından takip edilen proje kapsamında, Türk savunma sanayinin sahip olduğu yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılması amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, başkanlığın şahitliğinde gerçekleşen anlaşma ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan uçaklara Türk Menşeili Güdümlü Mühimmat Silah Sistemlerinin Entegrasyonu ve aviyonik modernizasyon faaliyetlerinin yürütülmesinin hedeflendiğini söyledi.

Sözleşme ile yürütülecek çalışmalarda Türk savunma sanayinin sahip olduğu yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılacağını ifade eden Görgün, "Yürütülecek proje, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile temelleri çok geçmişte atılmış sağlam kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirecektir." dedi.