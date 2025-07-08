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Savunma

Türkiye'ye Bayraktar TB2 gururu: Türk mühendisliğine uluslararası takdir

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Bangladeş'teki temasları kapsamında Bayraktar TB2'lerin görev yaptığı tesisi ziyaret etti. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görgün, 'Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda gördüğü yüksek takdir, mühendisliğimizin, güvenilirliğimizin ve sahadaki başarımızın bir göstergesi. Yalnızca satışta değil satış sonrası destek, sürdürülebilir performans ve güven inşasında da ortaya koyduğumuz vizyon, ülkemizi savunma sanayisi ihracatında dünyanın en saygın aktörlerinden biri haline getirmeye devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

AA8 Temmuz 2025 Salı 12:33 - Güncelleme:
Türkiye'ye Bayraktar TB2 gururu: Türk mühendisliğine uluslararası takdir
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SSB'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre Görgün, Bangladeş ziyareti kapsamında Bangladeş Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşali Hasan Mahmud Khan ile bir araya geldi.

Görüşmede, savunma ve havacılık teknolojileri alanında sürdürülebilecek işbirliği imkanları değerlendirildi. Yerli ve milli sistemlerin Bangladeş'in savunma kapasitesine sağlayabileceği katkılar ele alındı.

Görgün, Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı General Waker-Uz-Zaman'la da bir araya geldi. Görüşmede askeri kara sistemleri, zırhlı araçlar ve teknolojik modernizasyon alanındaki ortak fırsatlar ele alındı. Görüşmede ayrıca, bilgi ve teknoloji paylaşımına dayalı sürdürülebilir işbirliklerinin önemi vurgulandı.

Bangladeş Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Mohammad Nazmul Hassan ile yapılan görüşmede ise deniz platformları, modern muharebe sistemleri ve savunma teknolojilerinde karşılıklı tecrübe paylaşımı ele alındı. Bölgesel deniz güvenliğini artıracak işbirliği adımları üzerine istişarelerde bulunuldu.

- "TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN ULUSLARARASI ALANDA GÖRDÜĞÜ YÜKSEK TAKDİR, SAHADAKİ BAŞARIMIZIN BİR GÖSTERGESİ"

Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bangladeş'te temaslarının sürdüğünü belirterek, ziyaret kapsamında, Bangladeş makamlarınca aktif olarak kullanılan yerli ve milli savunma sistemlerini sahada inceleme imkanı bulduklarını ifade etti.

Bayraktar TB2'lerin görev yaptığı tesislerdeki ziyaretlerinin, kullanıcı geri bildirimlerini birinci elden dinleme fırsatı sunduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda gördüğü yüksek takdir, mühendisliğimizin, güvenilirliğimizin ve sahadaki başarımızın bir göstergesi. Yalnızca satışta değil satış sonrası destek, sürdürülebilir performans ve güven inşasında da ortaya koyduğumuz vizyon, ülkemizi savunma sanayisi ihracatında dünyanın en saygın aktörlerinden biri haline getirmeye devam ediyor."

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