Türkiye'ye F-16 satışında sürpriz gelişme

Türkiye'nin F-35 programında çıkarılmasını ardından yerine F-16 satışına onay verilmesine dair ABD Kongresinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Kongre üyeleri, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yürüttüğü barışçı müzakerelerin etkisiyle F-16 satışına yönelik bakış açılarının olumlu yönde değiştiğini belirtti.

American Defense News'ten Bryant Harris'in haberine göre, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını sağlayan bazı Kongre üyeleri F-16 satışına ılımlı baktığı belirtildi. Söz konusu Türkiye'ye F-35 programına ilişkin Türkiye'ye F-16 satışına bazı kongre üyeleri diğer üyelere göre daha sıcak baktığı öğrenildi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında gösterdiği barışçı tutumun F-16 satışında etkili neden olduğu öne sürüldü. ABD yönetiminin bu konuda Türkiye'ye bakış açısını değiştirdiği görüldü.

TÜRKİYE F-16 ALMAK İÇİN İNANDIRICI ARGÜNAMLAR ORTAYA KOYDU

Türkiye'nin doğru yönde adımlar attığını belirten Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Gregory Meeks, "F-16'ları neden almaları gerektiği konusunda inandırıcı argümanlar ortaya koydu. Ancak hala son kararı vermiş değiliz" dedi.

"TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLERE İHTİYACIMIZ VAR"

ABD'nin Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasına ihtiyacı olduğunu ifade eden ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith, "Bunu yeniden oluşturmanın yollarını bulmalıyız. Türkiye-Amerika, vazgeçebileceğimiz bir ilişki değil." dedi.