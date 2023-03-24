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Savunma

Türkiye'ye F-16 sinyali! ABD resmen açıkladı

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Blinken, Türkiye'nin yeni F-16 savaş uçaklarını ile mevcut F-16 filosu için modernizasyon kitlerini alması gerektiğini ve bunun NATO için önemli olduğunu söyledi.

AA24 Mart 2023 Cuma 00:01 - Güncelleme:
Türkiye'ye F-16 sinyali! ABD resmen açıkladı
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ABD'den Türkiye'ye yönelik F-16 satışı hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde konuşan Blinken'a, F-16 uçaklarının Türkiye'ye satışı ve Joe Biden yönetiminin Türkiye'nin bu F-16'ları "ABD'nin müttefikleri ve ortaklarına karşı kullanılmadığından emin olmak için attığı adımlar" soruldu.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE F-16 SİNYALİ

Blinken, "Türkiye'nin, yenilenmiş F-16'ları ve mevcut F-16'lar için modernizasyon paketini alması gerektiğine inanıyoruz. Bunun NATO için, ittifak için önemli olduğunu düşünüyoruz." cevabını verdi.

Öte yandan, NATO müttefikleri arasındaki gerilimlerin azaltılması ve gerilime neden olacak eylem veya retorikten kaçınılması için çalıştıklarını ifade eden ABD'li Bakan, şu ifadeleri kullandı:

NATO DETAYI

"Türkiye, Yunanistan veya başka bir NATO müttefikiyle ilgili çabalarımızın odak noktası, tam olarak birbirleriyle uyumlu olmaları için ihtiyaçları olan ekipman ve teknolojiye sahip olmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda, tabii ki aralarındaki herhangi bir anlaşmazlık varsa, sağladığımız herhangi bir ekipman veya teknolojinin bu anlaşmazlıklarda kullanılmamasını sağlıyoruz."

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