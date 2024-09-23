Türkiye'ye gelen F-35 ısrarı düşman lobileri korkuttu!

Kendi savaş uçağı Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN'ı geliştiren Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil olmasına yönelik ABD'den gelen yoğun istek Yunan lobilerini panikletti. ABD'deki Yunan lobisi Helen Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), Türkiye'nin daha önce F-35 programından çıkarıldığı F-35 programına yeniden dahil edilmesinin engellenmesi için imza kampanyası başlattı.

F-35'LER İÇİN MEKTUP GÖNDERDİLER



Yunan basını Kathmerini'de yayınlanan bir makalede, Yunan lobisi HALC'ın Biden Yönetimi'ndeki yetkililere mektup gönderdiği aktarıldı. Yunan basını Kathmerini, ABD'li yetkililerin Türkiye'nin F-35 programına dahil edilmesine yönelik ılımlı yaklaşımları sonrası HALC'ın dört senatör ve temsilciye bir mektup gönderdiğini bildirdi.

Yunan lobisinin ABD Senatörleri Ben Cardin ve Jim Risch ile Temsilciler Michael McCaul ve Gregory Meeks'e yazdığı mektupta, "Türkiye, F-35 programına yeniden kabul edilme ayrıcalığına kavuşmadan önce Amerikan halkına kanıtlaması gereken çok şey var." ifadelerine yer verildi.

'MAVİ VATAN' İDEOLOJİSİNİ HAZMEDEMEDİLER



Mektupta ayrıca asılsız iddialara yer veren Yunan lobisi, Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarıyla Ege Denizi'ndeki devriye uçuşlarından da rahatsız olduğunu belirtti. Türkiye'nin 'Mavi Vatan' ideolojisine değinen lobi, Türkiye'nin kendi savaş uçağını geliştirdiğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın "Türkiye bağımsız bir dış politika çiziyor" sözlerine atıfta bulunan Yunan lobisi, Ankara'nın sürdürdüğü başarılı ve barışçı dış politikasını hazmedemedi.

Mektubunu şöyle sonlandıran Yunan lobisi, "Politikalar sürdürdüğü sürece, GE Aerospace Motorları ve diğer savunma ürünleri için Türkiye'nin taleplerini reddetmenizi rica ediyoruz." dedi.

TÜRKİYE MMU KAAN'I GELİŞTİRDİ

Ambargolara karşı Türkiye, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii dahlinde Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN'ı geliştirdi. Radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş olan MMU KAAN, çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere sahip olarak karşımıza çıkıyor.

MMU KAAN, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik harp sistemi ve elektro optik 360 derece gözetleme sistemini kullanacak ve dördü gövde içinde, dördü gövdenin yanlarında olmak üzere toplam sekiz adet orta ve uzun menzilli füze taşıyabilecek.

Türkiye, KAAN ile 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yer alacak ve yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda stratejik taarruz yeteneğe sahip olacak.

Star Gazetesi

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