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Savunma

Türkiye'ye teklifte bulundular: Milli Muharip Uçak konusunda iş birliğine hazırız

Rusya, 5'inci nesil avcı uçağımız 'Milli Muharip Uçak' projenin geliştirilmesi konusunda Türkiye ile iş birliğine hazır olduklarını açıkladı.

Star.com.tr14 Mart 2021 Pazar 11:15 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 11:19
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TUSAŞ'ın üstlendiği Türkiye açısından en kritik projelerden biri olan savaş uçağı projesi Milli Muharip Uçak'la ilgili Rusya'dan Türkiye'ye destek mesajı geldi.

"TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Teşkilatı Sözcüsü Valeria Reshetnikova Rusya'nın Türk TF-X beşinci nesil avcı uçağını geliştirme programına katılmaya hazır olduğunu belirtti. Reshetnikova "Türk tarafı uzun süredir kendi TF-X beşinci nesil savaş uçağını geliştirme projesini sürdürüyor. Rusya bu program kapsamında işbirliği olasılığını değerlendirmeye hazır" dedi.

"MMU, 2025'TE İLK UÇUŞUNU YAPACAK"

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ise Rus basınına yaptığı açıklamada, "Milli Muharip Uçak, 2025'te ilk uçuşunu yapacak, 2029'da ise Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

Star.com.tr

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