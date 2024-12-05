Türkiye'ye yapılan ''Eurofighter'' teklifi dünyanın takibinde: Eğer kabul ederlerse...

Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alma planını yakından takip eden yabancı basın, Eurofighter'ın Avrupa Ortak Radar Sistemi (ECRS) ile muharebe kabiliyetlerini artıracağını yazdı.

TÜRKİYE'YE YAPILAN "EUROFİGHTER" TEKLİFİ DÜNYANIN TAKİBİNDE

ECRS, eski radar sistemlerine kıyasla algılama, izleme ve elektronik harp işlevlerini geliştirmek için tasarlanmış bir Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) radarıdır. AESA teknolojisi, özellikle zorlu muharebe koşullarında gelişmiş algılama menzili ve doğruluk sunarak radar ışınlarının daha hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.

KAAN'a işaret eden yabancı basın, "Bu potansiyel satın alma, Türkiye'nin bölgesel zorluklar ve jeopolitik faktörler tarafından yönlendirilen hava kuvvetlerini modernize etme konusundaki daha geniş hedefleriyle örtüşüyor. Türkiye yerli savaş uçağı KAAN'ı geliştirmeye devam ederken Eurofighter Typhoon geçici bir çözüm olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.

Eurofighter anlaşması tamamlanması durumunda Türkiye'nin NATO rolünü güçlendireceği ve Doğu Akdeniz gibi bölgelerde hava üstünlüğünü artırmaya yardımcı olacağı kaydedildi.

Eurofighter'ın ayrıca, Türkiye'nin ABD askeri sistemlerine olan bağımlılığını da azaltacağına vurgu yapan yabancı basın, "Typhoon'lar ECRS ile donatılırsa, gelişmiş durum farkındalığı, elektronik harp işlevleri ve gelecekteki teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilir ve Türkiye'nin modern muharebe gereksinimlerini karşılama yeteneğini destekleyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Krallık merkezli BAE Systems'in Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçağını elektronik harp yetenekleriyle geliştirmeyi teklif etmesine atıfta bulunulan haberde, "Türkiye, ECRS radarını Eurofighter Typhoon filosuna entegre ederse, hava kuvvetlerinin muharebe kabiliyetlerini önemli ölçüde artırabilir. AESA radarının, elektronik harp kabiliyetleriyle birlikte, hedefleri uzun mesafelerde tespit etme ve izleme kapasitesi, çeşitli muharebe operasyonlarını destekleyecektir. Radarın modüler tasarımı, gelecekte yapılacak yükseltmelere de olanak tanıyarak, ortaya çıkan tehditlere ve teknolojilere uyum sağlamasını garanti altına alır" ifadeleri yer aldı.

Radarın gelişmiş bir versiyonu olan ECRS Mk2 varyantına vurgu yapılan haberde, "Mk2 varyantı, özellikle elektronik harp ve elektronik saldırı işlevlerine odaklanarak sistemin yeteneklerini daha da genişletmeyi amaçlıyor. Eurofighter Typhoon'un hem hava-hava hem de hava-kara görevlerindeki performansını artırmak için tasarlandı. Mk2, elektronik karşı önlemleri ve hedef tespitini iyileştiren donanım ve yazılım yükseltmelerini içeriyor. ECRS Mk2 varyantı, özellikle durum farkındalığı ve elektronik savaşta Eurofighter Typhoon için daha fazla avantaj sağlayacaktır. Bu radar, özellikle yüksek yoğunluklu operasyonlarda önemli olan, aynı anda birden fazla hava ve kara hedefini tespit edebilir, izleyebilir ve bunlarla etkileşime girebilir. Mk2'nin elektronik savaş işlevleri arasında ayrıca düşman radarını ve iletişimini bozmak ve bozmak, hava savunma sistemlerine karşı koymaya yardımcı olmak ve uçağın hayatta kalma kabiliyetini artırmak yer alır." denildi.