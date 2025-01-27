Türkler korkunç bir silah üretiyor! F-35 ve F-22'lere karşı KIZILELMA ve KAAN'a vurgu yaptılar

KIZILELMA'nın, Türkiye'nin yerli savunma sanayi sektöründeki en iyi teknoloji şirketlerinden biri olan BAYKAR tarafından geliştirildiği ifade edilen haberde, söz konusu hava aracının Türkiye'nin savunma sanayiinde gücünü yansıttığı belirtildi. Türk mühendislerin, silah çeşitliliği ve gövde dayanıklılığına önem veren bir tasarım peşinde koştuğu ifade edilen haberde, Bayraktar KIZILELMA'nın, beşinci nesil bir savaş uçağının tasarım özelliklerini takip ederek, düşük gözlemlenebilir gövde yapısına sahip olduğu vurgulandı.

KIZILELMA'nın, ABD Hava Kuvvetleri ve ABD Donanması'nın insanlı jetlerinin yanında tam donanımlı ve yetenekli bir savaş uçağı gibi görüneceği ifade edilen haberde, KIZILELMA'nın hem kara hem de gemi tabanlı bir platform olmasının beklendiği aktarıldı. Haberde ayrıca, F-22'ler ve F-35'ler gibi KIZILELMA'nın Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği beşinci nesil KAAN savaş uçağı ile birlikte gökyüzünde süzülürken görülmesinin yakında muhtemel olduğu aktarıldı.

Türkiye'nin yerli üretim İHA'lara büyük önem verdiği dile getirilen haberde, Türk üreticilerinin ve silahlı kuvvetlerin sahip olduğu zengin deneyimle birlikte KIZILELMA'nın savaş alanında korkutucu bir varlık olacağı vurgulandı.

Bayraktar KIZILELMA'nın ilk uçuşunun, üstün araştırma ve geliştirmenin ardından Aralık 2022'de gerçekleştiği vurgulanan haberde, söz konusu hava aracının Çin yapımı Chengdu J-20'ye benzediği ancak bu uçaktan çok daha önce tanıtıldığı ifade edildi.

KIZILELMA'nın tasarımının tartışmalı hava sahasına sızmayı sağlayacak şekilde olduğu ifade edilen haberde, gelişmiş teknik özelliklerin rakiplerine karşı önemli bir avantak sağlayacağı dile getirildi. KIZILELMA'nın 2025'te hizmete girmesinin beklendiği vurgulanan haberde, KAAN'ın ise 2030'larda hizmete gireceği belirtildi. Bu iki savaş uçağının birlikte önemli görevler gerçekleştirecebileceği aktarılan haberde, KAAN ve KIZILELMA'nın Türk ordusunun gücüne güç katacağı dile getirildi.

Haberde ayrıca Bayraktar KIZILELMA'nın, ABD üretimi X-47B ve Rus Su-70 Okhotnik gibi gelişmiş insansız hava araçlarına, gizlilik ve muharebe gibi konularda çok benzediği belirtildi. Haberde, Türkiye'nin, savaş alanında başarı ve ihracat popülaritesi görmüş çok sayıda drone üreten güçlü yerli geliştiricileriyle yarışın tam zirvesinde olduğu ifade edilirken, KIZILELMA'nın uygun fiyat, güvenilirlik ve hemen hemen tüm rakiplerinden çok daha ön saflarda hizmet vermeye daha yakın bir yapıda olduğu aktarıldı.

Haberde son olarak, KIZILELMA'nın yalnızca Türkiye'nin güçlü ve yerli bir üs kurma arzusu nedeniyle değil, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi ekipmanlarına özgü özel yapım silah sistemleri, veri ağları ve diğer donanımları kullanması nedeniyle de yerli bir silah sistemi olarak geliştirildiği vurgulandı. Türkiye'nin ayrıca, F-35'in yüksek maliyetine rağmen KAAN gibi gelişmiş bir savaş uçağı üreterek bu alanda tüm gücünü gösterdiği belirtildi.