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Savunma

TUSAŞ, Avrupa'nın en büyük kümelenmesinde boy gösterecek

Türkiye'nin havacılık sektörüne ilkleri kazandıran, gücün yerli ve millî kaynağı TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), SAHA EXPO'da özgün ürünlerini sergileyecek.

IHA24 Ekim 2022 Pazartesi 18:03 - Güncelleme:
TUSAŞ, Avrupa'nın en büyük kümelenmesinde boy gösterecek
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25-28 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan Türkiye'nin en büyük havacılık ve savunma sanayisi etkinliklerinden SAXA EXPO, bu sene 50'nin üzerinde ülkeden, binden fazla firmanın katılımıyla gerçekleşecek. TEI fuarda; TEI-TF6000 Turbofan Motoru'nu, TEI-TS1400 Turboşaft Motoru'nu, TEI-PD170 Turbodizel Havacılık Motoru'nu, TEI-TJ300, TEI-TJ90, TEI-TJ60, TEI-TJ30 Turbojet Motorları'nı, TEI-PG50 İki Zamanlı Benzinli Havacılık Motoru ile T700-TEI-701D Turboşaft Motoru'nu sergileyecek. Motorlarla birlikte geleceğin imalat teknoloji olarak gösterilen eklemeli imalat yöntemiyle Türkiye'de üretilen en karmaşık havacılık motoru parçası da SAHA EXPO'da TEI standında yer alacak.

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO'da ayrıca, 1 Kasım 2022 - 1 Şubat 2023 tarihleri arasında Metaverse evreninde ziyaretçilerini bekleyecek. Bu sayede fuara fiziken katılamayacak ilgililer de TEI tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk millî havacılık motorlarını inceleyebilecekler.

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