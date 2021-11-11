TUSAŞ Genel Müdürü Kotil duyurdu: ABD yapımı APACHE'yi geride bırakacak!

Haber7 11 Kasım 2021 Perşembe 22:42 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 23:10

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, SAHA EXPO 2021 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda Milli Muharip Uçağı (MMU) ve ATAK Helikopteri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

MMU'nun 18 Mart 2023'te motor çalıştırılarak hangardan çıkacağını hatırlatan Kotil, "Bu şu demek: Yer testlerine başlıyoruz. 18 Mart 2025'e kadar yer testleri olur. Uçmuş gibi, üzerinden hava akarken şok dalgalarıyla test etmemiz gerekiyor. 2025'te inşallah teslim ediyoruz Hava Kuvvetleri'ne." ifadelerini kullandı.

Dün bir televizyon programında cep telefonu numarasını veren Kotil, çok konuşulan anlar için şu yorumu yaptı:

"Memnunum telefon numaramı verdiğime. Çok kişi arıyor. Hepsine döneceğim. Mutluluk veriyor insanların bir şey sorması. Bazen gençler arıyor."

"AMERİKA'NIN APACHE'SİNDEN İYİ OLACAK"

Yeni üretilen helikopterler hakkında da bilgi veren Kotil şunları söyledi:

"ATAK-2 Helikopterimiz var. ATAK helikopterimizin 76.'sını teslim ettik. 83 tane daha teslim edeceğiz. Filipin'e de 6 tane ihraç edeceğiz. Aşağı yukarı 300 kilo patlayıcı taşır. Biliyorsunuz en iyi helikopter Amerika'nın Apache'si. İnşallah bu ondan daha iyi olacak. Bunun bir de kız kardeşi var. 2024'te uçacak. Diğer çok projemiz var ama bunlar göz dolduruyor."