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Savunma

TUSAŞ ile HAVELSAN arasında Milli Muharip Uçak işbirliği imzası

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) için geliştirme ve üretim süreçlerini yürüten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile HAVELSAN arasında iş birliğine imza atıldığını açıkladı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 21:25 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 21:25
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Covid-19 ile mücadele sürecinde savunma sanayii sektörünün tedbirleri en üst seviyede uygulayıp faaliyetlerine devam ettiğini belirten Başkan Demir, MMU geliştirilme çalışmalarının da hız kesmeden sürdüğünü ifade etti. Başkan Demir, “TUSAŞ ile HAVELSAN, imza attıkları bu iş birliği ile yazılım geliştirme, simülasyon, eğitim ve bakım simülatörleri gibi bir çok çalışma gerçekleştirecek. Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi projesi tamamlandığında ülkemiz dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak” dedi.

TUSAŞ ve HAVELSAN arasında imzalanan iş birliği; Gömülü Eğitim/Simülasyon (Embedded Training), Eğitim ve Bakım Simülatörleri ve çeşitli alanlarda verilecek mühendislik desteği (Virtual Test Environment, proje seviyesi yazılım geliştirme ve siber güvenlik) konularını kapsıyor.

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