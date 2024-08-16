TUSAŞ'ın teknoloji harikası HÜRJET 100. sortisini gerçekleştirdi

TUSAŞ tarafından modern pilot eğitimine yönelik tek motorlu, tandem koltuklu bir uçak olarak tasarlanan HÜRJET'te önemli bir gelişme daha yaşandı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlk uçuşunu 25 Nisan 2023'te gerçekleştiren HÜRJET'ten 100. sorti! Hür kanatlarımızla hür semalarımızda" ifadeleri kullanıldı.



İlk uçuşunu 25 Nisan 2023'te gerçekleştiren HÜRJET'ten 1️⃣0️⃣0️⃣. sorti! ✈️



Hür kanatlarımızla hür semalarımızda! ���� pic.twitter.com/4Rkci1Juyt — Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) August 16, 2024

HÜRJET'İN ÖZELLİKLERİ

TUSAŞ, HÜRJET'in gelişmiş görev bilgisayarı ve modern kokpite sahip olduğunu, mevcut ve gelecekteki Türk savaş uçaklarına dönüşüm süresini en aza indirmek için insan makine arayüzüyle donatıldığını açıkladı.

HÜRJET, 45 ft uzunluğunda, 30 ft kanat açıklığına ve 2.700 kg yük kapasitesine sahiptir. 25 Nisan 2024'teki ilk test uçuşunda HÜRJET AJT, 14.000 ft irtifaya ve 250 knot hıza ulaşarak 26 dakika havada kalmıştır.

Türkiye, son yıllarda çok sayıda askeri uçak geliştiriyor; bunların arasında beşinci nesil olduğu iddia edilen KAAN Savaş Uçağı ve KIZILELMA insansız hava aracı da yer alıyor.