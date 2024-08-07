TUSAŞ'ın teknoloji harikası Mısır yolcusu! Tarih belli oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), HÜRJET jet eğitim uçağını önümüzdeki günlerde düzenlenecek Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda (EIAS) Mısır Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra Afrika ve Orta Doğu'daki diğer ordulara sergileyecek.

TUSAŞ'IN TEKNOLOJİ HARİKASI HÜRJET MISIR'DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

TUSAŞ tarafından modern pilot eğitimine yönelik tek motorlu, tandem koltuklu bir uçak olarak tasarlanan HÜRJET, Türk Hava Kuvvetleri'nin eskiyen akrobasi takım uçağı F-5'lerin yerini alacak.

TUSAŞ, platformun, filolarını "maliyet etkin ve yüksek performanslı" AJT'lerle modernize etmek isteyen hava kuvvetleri için "çekici bir seçenek" olduğunu belirtiyor.

El Alameyn Uluslararası Havalimanı'nda 3-5 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan EIAS'ın, gelişmekte olan bölgelerde yeni pazarlar açmak isteyen Türkiye ve Güney Kore gibi ülkelerden gelen yeni sanayi kuruluşlarının ilgisini çekmesi bekleniyor.

DEMİROĞLU: HÜRJET'İ SERGİLEMEKTEN HEYECAN DUYUYORUZ



TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "HÜRJET'i ilk kez Mısır Uluslararası Hava Fuarı'nda sergilemekten heyecan duyuyoruz. Bu etkinlik, HÜRJET'in yeteneklerini göstermek ve bölgedeki potansiyel işbirliklerini keşfetmek için ideal bir platform sağlıyor" dedi.

HÜRJET JET EĞİTİM UÇAĞI'NIN ÖZELLİKLERİ VE YETENEKLERİ



Türk savunma devi TUSAŞ, HÜRJET'in gelişmiş görev bilgisayarı ve modern kokpite sahip olduğunu, mevcut ve gelecekteki Türk savaş uçaklarına dönüşüm süresini en aza indirmek için insan makine arayüzüyle donatıldığını belirtiyor.

HÜRJET, 45 ft uzunluğunda, 30 ft kanat açıklığına ve 2.700 kg yük kapasitesine sahiptir. 25 Nisan 2024'teki ilk test uçuşunda HÜRJET AJT, 14.000 ft irtifaya ve 250 knot hıza ulaşarak 26 dakika havada kalmıştır.

Türkiye, son yıllarda çok sayıda askeri uçak geliştiriyor; bunların arasında beşinci nesil olduğu iddia edilen KAAN Savaş Uçağı ve KIZILELMA insansız hava aracı da yer alıyor.