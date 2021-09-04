TUSAŞ'tan ATAK 2 müjdesi

4 Eylül 2021 Cumartesi 12:33 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 12:33

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türk savunma sanayisinin yeni gururlarından Atak 2'nin 18 Mart 2023'te gökyüzünde olacağını duyurdu.

TUSAŞ'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

ATAK 2, 18 Mart 2023'te vatanımız için gökyüzünde yerini alacak.

Yeni, güçlü ve çevik!

ATAK 2

TUSAŞ T-929 Atak 2, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilmesi planlanan ağır sınıf taarruz helikopteridir.

ATAK II helikopteri, hem gündüz hem de gece her türlü hava koşulunda taarruz, elektronik harp ve keşif görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış.

ATAK II, 70 mm güdümsüz roketler, havadan havaya ve havadan karaya füzeler, tanksavar güdümlü füzeler ve serbest düşüş bombaları taşıyabilecek kapasitede olacak.