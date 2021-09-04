TUSAŞ'tan ATAK 2 müjdesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türk savunma sanayisinin yeni gururlarından Atak 2'nin 18 Mart 2023'te gökyüzünde olacağını duyurdu.
TUSAŞ'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
ATAK 2, 18 Mart 2023'te vatanımız için gökyüzünde yerini alacak.
Yeni, güçlü ve çevik!
#ATAK2, #18Mart2023'te vatanımız için gökyüzünde yerini alacak.— Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) September 4, 2021
Yeni, güçlü ve çevik! #ÇizgisindenBelli ����#TUSAŞ pic.twitter.com/7mQFgM94vG
ATAK 2
TUSAŞ T-929 Atak 2, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilmesi planlanan ağır sınıf taarruz helikopteridir.
ATAK II helikopteri, hem gündüz hem de gece her türlü hava koşulunda taarruz, elektronik harp ve keşif görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış.
ATAK II, 70 mm güdümsüz roketler, havadan havaya ve havadan karaya füzeler, tanksavar güdümlü füzeler ve serbest düşüş bombaları taşıyabilecek kapasitede olacak.