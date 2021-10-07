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TUSAŞ'tan dev hedef! Dünyaya açılacak

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) 2010 yılından bu yana 331 pilot yetiştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Uçuş Akademisi'nin yurtdışı ve yurtiçi başarısını artıracaklarını söyleyen TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, 'Uçuş akademimizi sadece yurtiçinde değil, yurtdışı bölge coğrafyasında da helikopter eğitim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Sivil havacılığın gelişmesine katkı sağlamayı, verdiği eğitimlerin kalitesi ile dünya markası olmayı amaçlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

7 Ekim 2021 Perşembe 12:16 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 12:17
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Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) bünyesinde bulunan Havacılık ve Uzay Sanayii Uçuş Akademisi 2010 yılından bu yana 331 pilot yetiştirdi. 11 yılda 12 bin saat uçuş yapan TUSAŞ uçuş eğitimlerinde dünya da marka olma yolunda ilerliyor.

Türkiye'de 2010 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Uçuş Akademisi, 11 yılda 12 bin saat uçuş gerçekleştirdi. 2010 yılından itibaren 29 sivil pilot lisansı veren Uçuş Akademisi, toplam 331 pilot yetiştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Uçuş Akademisi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen helikopterlerin pilot eğitimlerini ve sivil pilot helikopter eğitim ihtiyacını karşılıyor. Uçuş Akademisi helikopter pilotu için başvuran adayları yoğun bir teori ve uçuş eğitimine tabi tutuyor.

Eğitimler arasında, Hususi Helikopter Pilot Lisansı (PPL-H) Kursu, Kontrol Pilotluğu Kursu, Ticari Helikopter Pilot Lisansı (CPL-H) Kursu, Modüler Ticari Helikopter Pilot Lisansı (CPL-H) Kursu, Helikopter Uçuş Öğretmenliği (FI-H) Kursu, Hava Aracı Tip İntibak (Type Rating) Kursu, Gece Uçuş Eğitimi (N-VFR) ve Tip Yetkisi Öğretmenliği (Type Rating Instructor) yer alıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil Uçuş Akademisi vizyon ve çalışmaları hakkında şöyle konuştu: "Uçuş Akademimizi sadece yurtiçinde değil, yurtdışı bölge coğrafyasında da helikopter eğitim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Sivil havacılığın gelişmesine katkı sağlamayı, verdiği eğitimlerin kalitesi ile dünya markası olmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde gerek yurtiçi, gerekse yurtdışına temel safhadan başlamak üzere özgün hava araçlarımız dahil pilot eğitimleri verilmesini planlıyoruz."

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