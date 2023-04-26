TUSAŞ'tan heyecanlandıran paylaşımı! İlk kez piste çıktı: 7 silah istasyonu bulunacak

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları tek tek görücüye çıkıyor.

KIZILELMA, MMU ve HÜRJET'in ardından insansız savaş uçağı ANKA-3 de ilk kez piste çıktı.

Yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip ANKA-3'ün mayıs ayının ortalarında uçmaya başlayacağı öngörülürken, en geç önümüzdeki sene başında ise göreve hazır duruma gelmesi bekleniyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde geliştirilen ve şirketin İHA ürün ailesinin 3'üncü üyesi olacak ANKA-3 bugün taksi testlerine başladı.



İlk kez piste çıkan ANKA-3'ün görüntüleri Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından "Milli savunma, milli teknoloji, milli güç, ANKA 3!" başlığıyla sosyal medyada yayınlandı.

Milli savunma, milli teknoloji, milli güç, ANKA 3! ���� pic.twitter.com/DhFKJZyc3q — Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) April 26, 2023

ANKA-3'ÜN SİLAHLARI

İnsansız Hava Araçları Mühendislik Direktörü Bülent Korkem, AA muhabirinin ANKA-3'ün taarruz yeteneğine ilişkin soruya karşılık, uçakta birisi gövde altı merkez, ikisi dahili ve kanat altlarında ikişer olmak üzere toplam 7 silah istasyonu bulunacağı cevabını verdi.

Silah istasyonlarının değişik kapasiteleri bulunduğuna dikkati çeken Korkem, şunları kaydetti:

"Gövde içindeki dahili istasyonun yetenekleri çok büyük olacak. Yani orada ciddi bir hacmimiz var, bu konfigürasyonun getirdiği. Şu ana kadar Türkiye'de geliştirilmiş bütün mühimmatları bu sistem içinde taşıyabilir durumdayız. Dahili silah istasyonu Mark 83 sınıfı silahlardan birer adet taşıyabiliyor ya da hacmine göre çok daha fazla sayıda daha küçük mühimmat taşıyabiliriz. Kanat altındaki ilk büyük istasyonda SOM-J, yine Mark 83 sınıfı silahlar taşınabiliyor. Daha altındakiler kesinlikle taşınabiliyor. Kanat dışı istasyonlarda da nispeten küçük silahlar taşınabiliyor. Dolayısıyla yelpazemiz silah taşımak açısından çok geniş."

OPERASYON SAHASINDAKİ KABİLİYETLERİ

ANKA-3'ün operasyonel kullanımına ilişkin soruları yanıtlayan Bülent Korkem, uçağın üzerinde ciddi bir taşıma kapasitesi bulunduğunu, 44 bin fite kadar çıkıp, 40 bin fitte de görev yapabildiğini bildirdi.

Uçağın 0,7 mach gibi yüksek süratlere ulaşacağına işaret eden Korkem, şu değerlendirmede bulundu:

"Radar görünürlüğünün düşük olması bize uzun mesafelerde yüksek faydalı yük kapasitesi ve yüksek hızlarda görev yapabilme yeteneği kazandırıyor. Dolayısıyla ağır bir yük kapasitemiz var. Bunu üzerine takacağımız diğer elektronik sistemlerle, faydalı yüklerle destekleyerek havadan yere, gerektiğinde havadan havaya taarruz amacıyla kullanabiliriz. Yerdeki düşman sistemlerinin baskılanması için elektronik harp amacıyla kullanabiliriz. ANKA-3'ü Milli Muharip Uçak, HÜRJET, F-16 gibi insanlı sistemlerle ortak operasyonlarda kullanabiliriz. Hem üzerindeki faydalı yüklerle hem onların faydalı yüklerini birbirleriyle ortak kullanabildikleri bir imkan var. Dolayısıyla bu uçağın kullanım alanı çok geniş diyebiliriz. İlk uçuşu kısa bir zamanda yaparsak yıl sonuna kadar ya da önümüzdeki sene başında ilk göreve hazırlık durumu oluşacaktır diye düşünüyoruz."