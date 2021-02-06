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TUSAŞ'tan Hürjet paylaşımı: Göklerdeki önemli gücümüz olacak

TUSAŞ, yerli ve milli olarak geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı ile ilgili paylaşımda bulundu.

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06 Şubat 2021 Cumartesi 08:26 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 08:26
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TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) tarafından yapılan video paylaşımda 'Ülkemizin jet eğitimi ve hafif taarruz uçağı ihtiyacını karşılayacak olan HÜRJET yüksek manevra kabiliyeti, farklı konfigürasyonları ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında göklerdeki önemli gücümüz olacak.' denildi.

TUSAŞ'tan Hürjet paylaşımı: Göklerdeki önemli gücümüz olacak

HÜRJET

Cumhuriyet bir asrı geride bırakırken, HÜRJET gökyüzündeki yerini alarak bağımsızlığı selamlayacak. Ön tasarım incelemesi tamamlanan uçak, eğitim ve gösteri uçuşlarındaki mevcut hava araçlarının yerine kullanılacak. Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, geniş görev yelpazesi ve üstün yük kapasitesiyle dikkat çekiyor.

13 metre uzunluğa sahip HÜRJET'in menzili ise 2 bin 592 kilometre. Gece görüş uyumu ve havada yakıt ikmali gibi özelliklere sahip.

HÜRJET'in diğer özellikleri

- 9,8 metre kanat açıklığı

- 2 bin 271 kilogram maksimum yük

- 1,4 mach maksimum hız

- 45 bin ft irtifa

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