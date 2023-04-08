TUSAŞ'tan Hürjet paylaşımı: Kritik yol oynayacak

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağına ilişkin paylaşımda bulundu. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hürjet'in özelliklerine dikkat çekildi.

TUSAŞ'ın paylaşımı şöyle:

Üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanan HÜRJET;

✔ Harbe Hazırlığa Geçiş Eğitimi

✔ Eğitimlerde "Red Aircraft" Görevi

✔ Akrobatik Gösteri Uçağı

✔ Hafif Taarruz

✔ Hava Devriyesi

rollerini üstlenmektedir.

HÜRJET JET EĞİTİM VE HAFİF TAARRUZ UÇAĞI

HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanmıştır. HÜRJET'in silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsurudur.

Hürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmıştır.

HÜRJET'in bu özelliklerinin yanı sıra;

Hizmet süresi 20 yılı aşkın Jet Eğitim Uçaklarının yerine kullanılması

Sayısı hızla artan 5. nesil uçaklar (TFX, F-35, vb.) ve güncellenen konfigürasyonlarına hitap edecek jet eğitim uçağı olarak kullanılması da hedeflenmiştir.

TUSAŞ, eğitim uçağı/sistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet etkin bilgi ve tecrübeyi kullanarak pazarda ortaya çıkan potansiyele yönelik HÜRJET Programını başlatmıştır.