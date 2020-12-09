Uçak gemisine entegre edilecek: Rusya'dan Pantsir-M hamlesi

star.com.tr 09 Aralık 2020 Çarşamba 19:05 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 19:05

Rusya'nın kuzeybatısında yer alan Murmansk'taki 35. tersane tarafından modernizasyonu yürütülen Amiral Kuznetsov uçak gemisine Pantsir-M sistemlerinin kurulumu doğrulandı.

Nisan 2018'de, o dönemki Donanma Başkomutan Yardımcısı Viktor Bursuk, geminin Pantsir-M ile silahlandırılacağını belirtti. Pantsir-M'nin, Kortik ve AK-630 CIWS'nin yerini alacağı aktarılırken taşıyıcının her bir sistemden altı adet olduğu bildirildi.

Bunun yanında altı Pantsir-M, Amiral Nakhimov kruvazörünün yanı sıra Peter The Great kruvazörüne de entegre edilecek.

Gemiye yönelik olası saldırı gerçekleştiren dört hedefe eşzamanlı ateşleme kabiliyetine sahip Pantsir-M, güdümlü füzeleri 20 km mesafe ve 15 km irtifada etkisiz hale getirebiliyor.

Kaynakların aktardığına göre, Amiral Kuznetsov'un 2022'de deniz denemelerine başlaması ve Deniz Kuvvetlerine katılması planlanıyor.

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