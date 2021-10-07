Uçak gemisine ihtiyaç yok! F-35 destroyere iniş yaptı

AA 7 Ekim 2021 Perşembe 08:13 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 09:35

Ülkenin batısında Yamaguçi eyaletindeki ABD İwakuni Hava Üssüne bağlı F35B'ler, MSDF'nin Pasifik Okyanusu'nda bulunan İzumi destroyerinde iniş kalkış testine girdi.

MSDF'den paylaşılan videoda F-35B jetlerinin, 250 metrelik İzumo güverte pistinde dikey iniş ve kalkış yaptığı görülüyor.

Helikopter taşıyıcısı olarak üretilen İzumo'nın, F-35B uçaklarının iniş ve kalkış yapabilmesi için uçuş güvertesi tadilatında olduğu, testlerin bu tadilat sürecinin bir parçası olduğu kaydedildi.

MSDF Komutanı Hiroşi Yamamura, düzenlediği basın toplantısında, tadilatın, "savaş uçaklarının operasyonel esnekliğini artıracağını" belirtti.

Yamamura, İzumo'nun "çok yönlü bir destroyer" olduğunu ifade ederek, ülke savunmasında kullanılabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Japonya hükümeti, savaş uçağı taşıyıcısı olmaması sebebiyle F-35B'lerin İzumo'ya tam zamanlı konuşlandırılmamasını planlıyor.