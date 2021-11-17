Uçaklar dost ülkeye ulaştı! 6 milyar dolarlık F-15QA Ebabil anlaşması

17 Kasım 2021 Çarşamba 15:49 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 15:49

2017 yılında Boeing, ABD Hava Kuvvetleri (USAF) ve Katar Emirlik Hava Kuvvetleri (QEAF) ile yapılan iş birliği neticesinde, Katar için özel olarak geliştirilecek 36 adet F-15QA Ebabil (Ababil) savaş uçağı için 6.2 milyar dolarlık bir sözleşme imzalanmıştı.



Ağustos 2021'de, Katar için geliştirilen F-15QA Ebabil'lerin tanıtımı yapıldı.

İki hafta önce uçaklardan üçü, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) Mildenhall Hava Üssü'ne ulaştı. Varış noktası olarak Körfez'e yapılacak uçuş, bazı gecikmelerden sonra gerçekleşti.

Uçaklar, 16 Kasım'da Doha yakınlarındaki El-Udeyd Hava Üssü'ne indi.

KATAR'IN F-15QA ANLAŞMASI VE UÇAK FİLOSUNU 8 KAT BÜYÜTME PLANI

Doha, Suudi Arabistan için geliştirilen F-15SA'nın bir türevi olan ve ek silah entegrasyonuna imkan sağlayan aynı zamanda bir uçtan uca uçuş kontrol sistemine sahip 36 F-15QA sipariş etti. Katar için geliştirilen F-15QA Ebabil, ayrıca geniş alanlı bir ekran kokpitine ve bir Raytheon APG-82(V)1 aktif elektronik dizi radarına sahip.

Katar'ın F-15QA anlaşması, eskiyen Dassault Mirage 2000'lerin yerini dolduracak bir uçak ihtiyacı ve ülkenin savaş uçağı envanterini sekiz kat büyütme planlarının bir parçası.

Plan kapsamında F-15'lerin yanı sıra, Fransa'dan 36 Dassault Rafales ve İngiltere'den 24 Eurofighter Typhoon satın alınacak.

F-15'ler için ilk pilot eğitimi, Boeing tarafından St. Louis yakınlarındaki Orta Amerika Havalimanı'nda veriliyor. Boeing, Katar'da 2024'te hizmete başlayacak uçakar için bir eğitim merkezi kuracak.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı bir yıl önce Kongre'ye, Katar'ın 72 adede kadar F-15QA satın almasının ondaylandığını bildirerek, daha sonra ikinci bir partinin de olabileceğini duyurdu.