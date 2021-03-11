Uçaklarda pilot yok! Eurofighterların Fil Yürüyüşü'nde dikkat çeken ayrıntı

star.com.tr 11 Mart 2021 Perşembe 10:04 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 10:04

Alman Hava Kuvvetleri, 74 adet Eurofighter savaş uçağıyla geçtiğimiz günlerde bir Fil Yürüyüşü düzenledi.



Eurofighterların pistteki görüntüleri, Luftwaffe tarafından sosyal medya platformlarından paylaşıldı.

Fil Yürüyüşünün nedeni kamuoyuna açıklanmasa da, paylaşılan görüntülerdeki ayrıntılar, görenlerin dikkatinden kaçmadı.

Önden çekilen fotoğraflarda, uçakların tekerlek takozları açıkça görülebiliyor. Öte yandan uçaklarda pilot bile görünmüyor. Diğer bir deyişle Fil Yürüyüşündan ziyade, uçak çekim için park edilmiş gibi görünüyor.

Fil Yürüyüşü olarak bilinen gösterimler sırasında, askeri uçaklar bazen tamamen silahlanmış şekilde belli bir aralıkla kalkıştan hemen önce yakın formasyonda sırayla ya kalkarlar ya da geri dönerler.

Birkaç yıl öncesine kadar sadece ABD kuvvetlerinin yaptığı bu güç gösterileri, başka hava kuvvetleri arasında da giderek daha popüler hale geldi.

2019 yılında, Alman Hava Kuvvetleri'ndeki operasyonel uçak kıtlığı, Hava Kuvvetleri Müfettişi Ingo Gerhartz'ın yedek parçaların bulunmadığı ve bir Eurofighter'a servisinin genellikle bir yıldan uzun sürdüğü konusunda uyarmasıyla gündeme gelmişti.

Gerhartz, 'kabul edilemez' olarak nitelendirdiği durumun daha iyiye gittiği açıklansa da, 6 Mart 2021'de sahnelenen Fil Yürüyüşü, bu açıklamaların ne kadar tutarlı olduğunu sorgulattı.

Geçen yıl Almanya, Quadriga Projesi ile Eurofighter'dan başlayarak Luftwaffe filosunu yeniliyor. Alman parlamentosu, Kasım 2020'de Luftwaffe'ye ilk teslim edilen Tranche 1'in 38 eski Eurofighter'ının yerini alacak 38 yeni Eurofighter'ın satın alınmasını onayladı. Teslimatların 2025'te başlaması öngörülüyor.

Sonraki adım, 55 Eurofighter, 30 F/A-18E / F Super Hornet ve 15 E / A-18G ve değiştirilmesi gereken Tornadolarla değiştirilmelidir.

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