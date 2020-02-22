Uçan arabalar savaş sahasına inecek

star.com.tr 22 Şubat 2020 Cumartesi14:12 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 14:12

ABD Hava Kuvvetleri, askerleri ve techizatları operasyon bölgesine taşıyacak uçan otomobiller için düğmeye basıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Will Roper bugün, 'Şimdi bunu Jetson otomobillerini gerçeğe dönüştürmek için mükemmel bir zaman. Çok yol kat edildi ve çok eğlenceli bir program olacağına inanıyorum.' dedi

Hedef, Hava Kuvvetleri için yeni nakliye aracını inşa etmek değil, ticari firmalara, askeri araçlarla ilgili prototiplerini test etme fırsatı sunmak. Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) güvenlik sertifikasından geçmekle süren uzun süreyi minimize etmek. Ayrıca bu araçların askeri alandaki faydalarını da gözlemlemek.

Roper'a göre, Agility Prime proje başlangıcından itibaren, savunma ihtiyaçlarını dikkate alarak bu alanda gelişmekte olan bir pazarı etkileme çabası içinde. Programın hedefi USAF'ın ticari piyasalara elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen, uçan otomobil pazarına bakmak olduğunu belirten Roper, bunun USAF'ın pazar üzerindeki etkisini de göstereceğini söylüyor.

Boeing'in 'EVTOL' örneğini veren Roper, açıklamasını şöyle sürdürdü..

Dünyayı gerçekten değiştirme şansı olan gerçekten harika bir teknolojiyi zorlayan çok sayıda şirket görüyoruz. Ancak işin zor kısmı güvenlik konusundaki sertifikasyon sürecini geçmek. Bu nedenle, bu şirketlerle verdiğimiz değer teklifi güvenlik ve hava değerliliği sertifikamız için testlerdeki başarı aralığındadır.

NASA, Uber ile 2018'den beri sivil ulaşım için benzer bir uçan araba projesi üzerinde çalışıyor.

REKABETİN 'GELİŞTİRME' ETKİSİ

Breaking Defense'de yer alan habere göre Roper rekabetin, satıcıların farklı uçuş süresi hedeflerini karşılamaları ve Hava Kuvvetleri güvenlik sertifikası yarışında başarı elde etmek için meydan okumaya dayalı çeşitli yüklerin taşınması gibi geliştirmelere kapı açtığını belirtti.

Roper geliştirilecek alanın kullanım alanları ile ilgili, 'Şu anda operatörlerimizle hangi görevleri yapabileceği konusunda çalışıyoruz. Araç, gerçekten harika. Kurtarma ve lojistik görevleri üstlenecekler.' ifadelerini kullandı.

Bu çekişme ve meydan okumanın sonunda kazananın, aynı zamanda bir satın alma sözleşmesi kazanacağını belirten Roper, 'USAF ile bir satın alma sözleşmesi kazanmak, uçuş saatlerini kaydetmek; kazanan firmaların yetkili makamlara güvenli bir şekilde uçabileceklerini kanıtlamak... Böylelikle Ticari pazara taşıyarak ticari piyasayı katalize etme niyetindetiz.' dedi.

ÇİN'LİLER PİYASAYI ELE GEÇİRDİ

Satın Alma ve Sürdürme Savunma Müsteşarlığı görevindeki Ellen M. Lord, drone pazarı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Lord'a göre, potansiyel olarak askeri açıdan faydalı bu ticari pazar esasen Çinli yatırımcılar tarafından fethedildi. Çünkü özel sermaye yeterli değildi ve Pentagon proaktif bir duruş sergilemedi.

Lord açıklamasında şu ifadelere yer verdi...

Şimdi, bu tedarik zincirinin çoğu Çin'e taşındı. Bu ticari eğilimi fark etmiş ve Pentagon'un güvenilir bir tedarik zincirinde insansız hava aracı için daha yüksek bir fiyat ödemeye istekli olduğunu göstermiş olsaydık, muhtemelen pazarın bir kısmını burada tutabilirdik.