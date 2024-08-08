Ukrayna için Türkiye'de inşa ediliyor! 2027'de hizmete girecek

Ukrayna basını Kyiv Post'ta yer alan habere göre, Ukrayna'nın 2020 yılında Türkiye'den sipariş ettiği iki yeni çok amaçlı korvetin ikincisi, 1 Ağustos'ta denize indirildi. Türkiye'de denize indirilen ikinci gemi diğer ilk gemi ile birlikte 2027'de hizmete girecek.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Türk gemi yapımcıları arasında Ukrayna Deniz Kuvvetleri için iki adet ADA sınıfı korvet inşasına ilişkin sözleşme Aralık 2020'de imzalandı. Hetman Ivan Mazepa adlı ilk korvetin inşasına Eylül 2021'de başlandı ve 2 Ekim 2022'de denize indirildi. Hetman Ivan Vyhovsky adlı ikinci korvetin inşasına 2023'te başlandı ve 1 Ağustos 2024'te denize indirildi.

PLANLANANDAN DAHA ERKEN TAMAMLANMASINI BEKLİYOR



İlk geminin kaptanı Volodymyr Uhlinsky'ye göre, gemi halihazırda seyir testlerinden geçiyor. Her iki gemideki tüm çalışmaların planlanandan daha erken tamamlanmasını bekliyor.

ADA SINIFI KORVET NEDİR?



Modern ADA sınıfı denizaltı karşıtı korvet, başlangıçta Türk Donanması'nın gemi karşıtı operasyonlarını ve kıyı devriyesini desteklemek için geliştirildi. Tasarımı "gizlilik" teknolojisi, malzemeleri ve şekli içeriyor. Türk donanmasının ilk ADA sınıfı gemisinin inşası 2005 yılında başladı ve şu anda dört tanesi faaliyette.

Geminin deplasmanı (taşırdığı su miktarı) 2.400 ton, uzunluğu 99,5 metre (326,5 fit) ve genişliği 14,4 metredir. (47,2 fit)

Korvetin normal mürettebatı 93 kişidir ancak ek olarak 13 kişi daha eklenebilir.

16 kilometre menzili ve dakikada 120 atış hızıyla silah, süratli botlar ve küçük gemiler, kıyı yapıları ve orta ve alçak irtifadaki hava hedeflerine karşı ideal bir savunma sağlıyor.

76 mm'lik top, çeşitli hedeflere karşı geniş bir mühimmat yelpazesi kullanır ve artırılmış ateş hızı, gemi karşıtı füzeleri ve yüksek hızlı uçakları imha etmeyi mümkün kılar.

Top, hava hedeflerine karşı, hasar bölgesini genişleten önceden oluşturulmuş tungsten kübik şarapnel içeren "Çoklu OTO Mühimmat" (MOM) yüksek patlayıcı parçalanma mermilerini kullanır. Yüzey hedeflerine karşı yarı zırh delici mermiler kullanır.

Ayrıca, radyo kontrolleri ve yakınlık sigortası sayesinde manevra yapan deniz ve hava hedeflerine, özellikle de yüksek hızlı insansız deniz dronlarına karşı etkili olan "Sürüşlü Mühimmatla Uçuş Süresi Azaltılmış" (DART) güdümlü mermileri de ateşleyebiliyor.

Korvet, seyir füzeleri, süzülme bombaları, sabit ve döner kanatlı uçaklar ve İHA'lara karşı, her türlü hava koşuluna uygun yüzeyden havaya füzeleriyle korunuyor.

12 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ İHA'YI BAŞARIYLA ENGELLEDİ



MICA sistemi, çeşitli güdüm sistemleri kullanarak füzeler ateşleyebiliyor ve test atışları sırasında gemiden 10 kilometre uzaklıktaki bir seyir füzesini düşürdü, 12 kilometre uzaklıktaki bir İHA'yı ise başarıyla engelledi.

ADA sınıfı korvetlerde, mürettebatı taşıyabilen ve keşif ve arama kurtarma (S&R) operasyonları yürütebilen çok amaçlı S70-B Seahawk helikopteri için bir helikopter pisti bulunmaktadır.

KORKUT VE STAMP İLE DONATILDI



Korvetin diğer silahları arasında helikoptere monte edilmiş Türk yapımı Korkut 35 mm uçaksavar topu ve korvetin her iki yanına monte edilmiş 12,7 mm STAMP uzaktan kumandalı silah istasyonları (UKSS) da yer alıyor.

Korvette ayrıca 50 knot (93 km/s) hıza ulaşabilen ve 10 - 25 kilometre (6 - 15,5 mil) etkili menzile sahip MU90 Impact torpidolarını fırlatmak için iki adet 324 mm torpido tüpü bulunacak.

Korvet, tüm yerleşik navigasyon ve silah sistemlerinin işleyişini tam olarak koordine eden entegre bir muharebe yönetim sistemiyle donatılmıştır.

Korvet saldırıları püskürtmek için gemide bulunan elektronik harp araçlarını ve dipol reflektörleri de kullanır. İkincisi, gemi karşıtı füzeler için sahte hedefler olarak poz verir ve böylece tehditi saptırır. 3D radar hava hedeflerini tespit eder ve özel amaçlı bir radar ateş hassasiyetini kontrol eder.

Hetman Ivan Mazepa, Harpoon ve torpido fırlatıcıları hariç, yukarıda belirtilen silah sistemlerinin hemen hemen hepsini taşıyor. Bunlar, yapımın son aşamalarında monte edilecek.

FARKLI ÖZELLİKLER BARINDIRIYOR



Türk gemi yapımcılarına göre, Ukrayna için inşa edilen iki korvet, Türk Donanması için inşa edilenlerden farklı özellikler barındırıyor. Korvet Ukraynalıların tasarımı Ukrayna silah sistemleriyle entegrasyon sağlayabilir.