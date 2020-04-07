Ukrayna ordusu Rus İHA'sını düşürdü

07 Nisan 2020 Salı 13:41 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 13:41

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı bir birlik, 5 Nisan Pazar günü Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir adet “Bird Eye 400” tipi sabit kanatlı insansız hava aracını (İHA) düşürdü. Düşürülen İHA, veri depolama biriminin incelenmesi için ilgili askeri birime gönderildi.

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştirilen Bird Eye 400, Mini İnsansız Hava Aracı’dır. Yaklaşık 1.000ft irtifada uçuş gerçekleştiren Bird Eye 400’ün ana misyonları; istihbarat, keşif ve gözetleme (ISR) operasyonlarını gerçekleştirmektir.

SavunmaSanayiST'te yer alan bilgiye göre, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri söz konusu İHA sistemini, 2009 yılından beri IAI’dan tedarik etmekte ve özellikle Suriye ile Ukrayna’da aktif olarak kullanmaktadır. Elektrikli tahrik sistemi ile donatılan Bird Eye 400, görüş hattı (LOS) iletişim yeteneğine sahiptir.