13 Kasım 2021 Cumartesi 09:36 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 09:36

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ordunun ihtiyaçları için Türkiye'den yeni bir parti Bayraktar silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alacaklarını duyurdu.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine ziyaretinde konuşan Reznikov, "Ukraynalı ortaklarımız, Bayraktar üretiminde Ukrayna yapımı motorlar kullanacaklarını duyurdu. Önümüzdeki yıl bu araçlardan daha satın almayı planlıyoruz. Bunların artık Ukraynalı Bayraktar olduğunun altını çiziyorum. Yani Türkiye'de üretilecek ama Ukrayna'ya ait olacak, Ukrayna ordusuna hizmet edecekler. Onlardan yararlanacağız, çünkü Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesine uygun olarak bağımsızlığımızı korumak zorundayız." dedi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da ordunun her an SİHA kullanmaya hazır olduğunu açıkladı.

Zalujnıy, "Bu, bir veya iki günün meselesi değil, biz bunun için uzun süre hazırlıklar yaptık. SİHA kullanma taktiğini geliştiriyoruz, metot üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde hala çok ilginç çalışmalar var" dedi.

TÜRKİYE-UKRAYNA İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞİYOR

Türkiye'nin ilk milli ve özgün S/İHA'larını yapan Baykar, insansız savaş uçağı (MİUS) için kritik bir anlaşmaya imza attı.

Yapılan anlaşmaya göre Baykar, insansız savaş uçağında, Ukrayna menşeli Ivchenko Progress ve Motor Sich'in birlikte ürettiği AI-322F motoru kullanılacak.

Konu hakkında açıklama yapan, Ivchenko Progress Genel Müdürü Igor Kravchenko, 'Türkiye şu anda dünyadaki en güçlü insansız hava aracı üreticilerinden biridir. Ortak çalışmamızın iki ülkenin güvenliği ve bağımsızlığına katkının yanında dünyaya yeni ve daha güçlü bir ürün sunacağımıza eminim.' dedi.

Öte yandan Haluk Bayraktar, MS500 motoruyla Akıncı için alternatif oluşturduklarını ve motorun araca entegre edileceğini söyledi.