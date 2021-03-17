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Savunma

Ukrayna savunmasını güçlendiriyor: RK-360MTs Neptün teslim edildi

Ukrayna Donanması, kıyı konuşlu RK-360MTs Neptün gemisavar füze sistemlerini teslim aldığını duyurdu.

star.com.tr17 Mart 2021 Çarşamba 19:33 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 19:33
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Gemisavar füze sistemleri, Ukrayna Savunma Bakanı Andrei Taran'ın da katıldığı bir törenle donanmaya devredildi.

RK-360MTs Neptüne gemisavar füze sistemi, 280 kilometre menzil içerisindeki hedefleri hava muhalefetinden etkilenmeksizin vurabilecek yetenekte. Neptüne, kıyı şeridinden 25 km'ye kadar bir mesafede bulunabiliyor ve konuşlandırılması yaklaşık 15 dakika sürüyor.

2025 senesine kadar üç füze tümeninin Neptün sistemleriyle donatılması planlanıyor.

2010 yılında kıyı konuşlu gemisavar füze sisteminin ön tasarım planı Ukrayna Savunma Bakanlığı'na sunulmuş, ancak daha sonra proje Ukrayna'da süregelen çeşitli ekonomik ve siyasi etkenlerden dolayı uzun yıllar takip edilmemişti.

star.com.tr

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