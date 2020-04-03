İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7027
  • EURO
    7,2424
  • ALTIN
    347.704
  • BIST100
    89335.9
Savunma

Ukrayna'dan yeni füze testi

Ukraynalı Luch Tasarım Bürosu, 30-31 Mart'ta Odesa'da 120 kilometre menzilli bir Vilkha-M füzesi testi yaptığını açıkladı.

03 Nisan 2020 Cuma 11:59 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 12:10
ABONE OL

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler kurmaylarının aktif katılımıyla Ukrayna füze programı uygulaması , güvenlik ve savunma alanında devam ediyor." denildi.

Vilkha-M füzesi, uydu navigasyonu sıkışması veya elektronik saldırı nedeniyle sinyal kaybı riskini önlemek için GPS'siz bir kılavuz sistemi kullanıyor

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, "Bu füze savunma sanayi şirketleri tarafından kapalı bir üretim döngüsü içinde oluşturulur. Vilkha-M füzeleri ve roketatar sistemi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri daha güçlü bir hale gelecektir." açıklamasında bulundu.

star.com.tr

En genç sakini 53 yaşında olan mahallede sessizlik hakim

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar
Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili flaş karar

Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'
Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'

Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'

Hava saldırısında öldürüldüler
Hava saldırısında öldürüldüler

Hava saldırısında öldürüldüler

İnsanlık dışı öneri: Afrika'da deneyelim! Tepkiler çığ gibi
İnsanlık dışı öneri: Afrika'da deneyelim! Tepkiler çığ gibi

İnsanlık dışı öneri: Afrika'da deneyelim! Tepkiler çığ gibi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.