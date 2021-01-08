Ukrayna'ya yeni kıyı savunma sistemi

star.com.tr 08 Ocak 2021 Cuma 18:40 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 18:40

Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın yeni bir gemisavar seyir füzesi sistemi için KB LUCH ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

UkrOboronProm'a bağlı Devlet Kyiv Tasarım Bürosu "LUCH" ve Ukrayna Savunma Bakanlığı, RK-360MC Neptune kıyı savunma sisteminin 2021 yılında orduya teslimi için bir sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre Ukrayna ordusu, sistemin çalışması için gerekli tüm bilgilerin bulunduğu bir mobil komuta merkezinin yanı sıra hizmet rampaları, nakliye ve yükleme araçlarını alacak.

Kaynakların aktardıklarına göre bir Neptune bataryası, 24 adet R-360 gemisavar füzesi ile 6 adet USPU-360 fırlatıcı içeriyor.

Platformlar, kıyı şeridinden 25 km'ye kadar bir mesafede konuşlandırılabilir ve 15 dakikaya içerisinde muharebeye hazır hale getirilebilir kapasitede.

star.com.tr