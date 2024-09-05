İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2024 Perşembe / 2 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9655
  • EURO
    37,8062
  • ALTIN
    2746.56
  • BIST100
    9932.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Ülkeler sıraya girdi! Türkiye'den Mısır'a KAAN teklifi
Savunma

Ülkeler sıraya girdi! Türkiye'den Mısır'a KAAN teklifi

Milli Muharip Uçak KAAN'la ilgili açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, dost ve müttefik ülkelerin Türkiye'nin yeni harikasına ciddi ilgisi olduğunu belirtti. Demiroğlu, Mısır'ın da KAAN projesine katılımını görmekten çok büyük sevinç duyacaklarını açıkladı.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 15:40 - Güncelleme:
Ülkeler sıraya girdi! Türkiye'den Mısır'a KAAN teklifi
ABONE OL

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Mısır'ın İskenderiye şehri yakınında bulunan Uluslararası El Alamein Havaalanı'nda düzenlenen Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mısır'da ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Havacılık Fuarı organizasyonunu başarılı bulduğunu aktaran Demiroğlu, fuarda Mısır Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra ilgili birimlerle ve diğer delegelerle var olan ve olma ihtimali olan projelerini konuşma ve tartışma fırsatı bulduklarını söyledi.

- "TUSAŞ'IN MISIR'DAKİ VARLIĞI, DAHA ÜST SEVİYEDE OLMAK ÜZERE KURGULANABİLECEK BİR VARLIK"

Mısır'ın hem Arap dünyası açısından hem de Afrika açısından çok önemli bir ülke ve çok değerli bir konuma ve tarihe sahip olduğunu ve Türkiye ile ilişkilerinin iyi bir seviyede seyrettiğini kaydeden Demiroğlu, "(Mısır'da) Ofis açmak kolay bir şey, yapabiliriz bunu ama esas biz ofis açma seviyesinde değil de daha ileri seviyelere götürmeyi tercih ederiz. Biz ümit ediyoruz ki, TUSAŞ'ın, TURKISH AEROSPACE'in (TAI) Mısır'daki varlığı, daha üst seviyede olmak üzere kurgulanabilecek bir varlık olacaktır. İnşallah ileride fabrika bile kurulabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Demiroğlu, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET'in ihracatına dair, "Biz tabiki Hürjet'i mümkün olduğu kadar müttefiklerimize satmak isteriz. O amaçla buraya getirdik, şu anda o yönde çalışmalarımız devam ediyor ama herhangi bir şey söylemek için erken. Biz ümitvarız. Çok uzun olmayan bir vakitte, gelecekte inşallah böyle bir sözleşmenin hayata geçirileceği konusunda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Muharip Uçak KAAN'ın da çok önemli bir proje olduğunu belirten Demiroğlu, şöyle devam etti:

"KAAN'ı, sadece TUSAŞ'ın değil Türkiye'nin hatta dost ve müttefik ülkelerin ortak bir projesi olarak görüyoruz. İlk uçuşumuzu yaptık, seneye iki tane platformla uçuşlarımıza devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bu 20'li yılların sonunda 28'i (2028) hedefliyoruz şu anda. Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatlarımıza başlamayı planlıyoruz ama diğer ülkelerin de dost ve müttefik ülkelerin de ciddi ilgisi olduğunu biliyoruz, görüyoruz, duyuyorsunuz."

Demiroğlu, Mısır'ın da bu projeye katılımını görmekten çok büyük sevinç duyacaklarını söyledi.

- TUSAŞ AFRİKA KITASINDA

Fuar, Afrika ve Orta Doğu'da savunma, uzay ve ticari havacılık sektörünün üst düzey yöneticileri ile hükümet yetkililerini bir araya getiriyor.

Havacılık tutkunları için uçuş gösterileri düzenlenirken TUSAŞ kendi platformlarını da Afrika kıtasında tanıtma imkânı bulacak.

Fuara üst düzey katılım gösteren olan TUSAŞ, 135 metrekarelik stant alanında Milli Muharip Uçak KAAN'ın, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET'in, T129 ATAK Helikopteri'nin ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı'nın maketlerini sergiliyor.

- ENVANTERE 2025'TE GİRMESİ PLANLANIYOR

HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Projesi kapsamında çalışmalar Ağustos 2017'de başladı. Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 30 Ocak 2023'te ilk kez motor çalıştırdı.

Taksi testleri için 18 Mart 2023'te pistle buluşan HÜRJET, 25 Nisan 2023'te ilk kez gökyüzüyle buluştu. Test faaliyetleri ve gelişimi yoğun şekilde sürdürülen HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerine teslimatlarının 2025'te başlaması planlanıyor.

Akdeniz'i aşan HÜRJET'ten Mısır'da bir ilk

Kardeş ülkeden JF-17'ler için Bozdoğan ve Gökdoğan hamlesi! Türkiye'den satın alacaklar

Mısır Havacılık Fuarı'na Türkiye damgası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.