Ülkenin Hava Kuvvetleri duyurdu: Su-34 uçağı ve Orlan-10 İHA vurduk

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri saldırılar devam ederken, çatışmalar boyunca, iki taraftan da zayiatlara yönelik farklı iddialar geliyor.



Ukrayna Hava Kuvvetleri, 12 Haziran'daki çatışmalarda 2 Rus hava aracının vurulduğunu duyurdu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy Ignat'ın yaptığı açıklamaya göre, Rus uçakları, Ukraynalı savunucuların pozisyonlarına çiftler halında saldırdı. Ukrayna hava savunmasının olduğu bölgeyi vurduktan sonra, düşman uçaklarından biri rotasını değiştirdi.

SU-34 UÇAĞI VE ORLAN-10 İHA VURDUK

Ukrayna Hava Kuvvetlerince bugün yapılan bir açıklamada 12 Haziran'da bir uçaksavar füzesi birimi, bir Rus Orlan-10 İHA'sını düşürdüğü bildirildi.

Ayrıca Hava Savunma Füze Birimlerinin, bir Rus Su-34 avcı-bombardıman uçağını düşürdüğü iddia edildi. Uçağın çatışmaların yoğun yaşandığı Harkov bölgesinde vurulduğu belirtildi.

Ignat'a göre, bir düşman uçağı işgal edilen bölgeye düştü. Pilotların hayatta kalmayı başarıp başaramadığı henüz bilinmiyor.

Ayrıca, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Rus güçlerine yönelik hava saldırısı sonucunda, füze ve topçu deposunun imha edildiği bildirildi.

Star Gazetesi