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Savunma

'Ulusal güvelik tehlikede' deyip, uyardılar: Çin ordusundan uzak tutamıyorlar

ABD Kongre heyeti, Ticaret Bakanlığı'nın ulusal güvenliği koruma ve Çin ordusunun ileri ve hassas nitelikteki teknolojiye ulaşmasını engelleme görevini yerine getiremediğini tespit etti.

Reuters02 Haziran 2021 Çarşamba 09:33 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 09:34
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Yayımlanmadan önce Reuters tarafından görülen raporda Ticaret Bakanlığı'nın Çin'e ihraç edilmesi yasaklanan ileri teknoloji ürünleri listesini oluşturmakta yavaş davrandığı belirtildi.

Çin Ekonomi ve Güvenlik İnceleme Komisyonu raporunda 2018 itibari ile yasal bir zorunluluk olan temel ve yeni teknoloji listesinin oluşturulmamış olmasının ulusal güvenlik açısından tehlike oluşturabileceği ifade edildi.

"Yarım Kalan İş: İhracat Denetimi ve Yabancı Yatırım Reformları" başlıklı raporda ABD'nin ihrcacat kontrol yasalarını güçlendirmekle görevli bakanlığın "bugüne kadar sorumluluklarını yerine getirmeyi başaramadığı" belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada listenin var olup olmadığı konusunda bir bilgi yer almadı ancak bu teknolojiler ile ilgili dört kural yayımlandığı ve yenilerinin hazırlanmakta olduğu ifade edildi.

Bakanlık ayrıca askeri kullanım kuralının kapsamını genişlettiğini ve ABD'li tedarikçilerin Huawei ve Hangzhou Hikvision gibi şirketlere satış yapmasını kısıtlayan listeye bazı şirketlerin eklendiğini belirtti.

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