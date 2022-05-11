Son yıllarda atağa geçen Türk savunma sanayiinin 'yerlileştirme' çalışmalarının en önemli meyvesi, insansız hava araçları teknolojisi oldu. Baykar makine tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA, operasyonel başarısını tüm dünyaya ispatladı.

Dünya basınında sık sık gündeme gelen Bayraktar TB2'ler Libya, Suriye, Karabağ ve son olarak Ukrayna'da savaş ve operasyonların gidişatını değiştiriyor.

Son olarak röportajların, yorumların, eleştirilerin, denemelerin yer aldığı ünlü Amerikan dergisi New Yorker'da Bayraktar'la yapılan bir görüşmeye yer verilirken, TB2'lerin başarısına dikkat çekildi.

SAVAŞIN DOĞASINI DEĞİŞTİREN TÜRK İHA'SI: BAYRAKTAR TB2

Stephen Witt imzasıyla yayımlanan makalede, Bayraktar TB2'nin, Nisan 2016'dan bu yana en az 13 ülkeye satıldığı belirtildi.

Bayraktar TB2'lerin, satın alan ülkelere hassas hava saldırısı yeteneği kazandırdığını belirten Witt, Türk SİHA'larının birkaç savaşın gidişatını tersine çevirdiğini hatırlattı.

Witt, 2020'de Karabağ'ın özgürleştirilmesiyle sonuçlanan Azerbaycan-Ermenistan savaşında, Bayraktar TB2'lerin çok önemli rol üstlendiğini belirtti.

AFRİKA'DAN KAFKASYA'YA... OPERASYONEL DEVRİMİ MÜMKÜN KILDI

Bayraktar TB2'nin Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya kadar sekiz yüzden fazla saldırı gerçekleştirdiğini ileri süren Witt, taşıdığı bombaların havada yörüngelerini ayarlayabildiğini ve bir piyade siperini vuracak kadar hassas olduklarını yazdı.

Bayraktar TB2'lerin askeri analistleri yanılttığını belirten Witt, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"Askeri analistler daha önce, yavaş, alçaktan uçan insansız hava araçlarının geleneksel savaşta pek kullanılmayacağını varsaymışlardı, ancak TB2, onu yok etmek için tasarlanmış uçaksavar sistemlerini devre dışı bırakıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın eski Türkiye uzmanı Rich Outzen, "Bu, şu anda savaşların nasıl yürütüldüğü konusunda oldukça önemli bir operasyonel devrimi mümkün kıldı. Bu muhtemelen her otuz ya da kırk yılda bir olur."

GENÇ EĞİTİMİNE ÇOK ÖNEM VEREN ZANAATKAR VE GÖZLEMCİ BİR MÜSLÜMAN

Makalede, Selçuk Bayraktar'ın MIT'de ikinci yüksek lisansında Danışmanı Eric Feron'ın görüşlerine de yer verildi.

Selçuk Bayraktar'ın kızına matematik ödevinde yardım ederken bunu coşkuyla yaptığını belirten Feron, Bayraktar için, "Gençlerin eğitimine tutkuyla bağlı, kendini işine adamış bir zanaatkar ve gözlemci bir Müslüman" ifadelerini kullandı. Feron, "Selçuk Bayraktar iyi bir pilot (İHA operatörü) dedi.

Star Gazetesi