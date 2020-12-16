Ürdün, Centauro'larını atışlı teste tabi tuttu

star.com.tr 16 Aralık 2020 Çarşamba 18:27 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 18:28

Ürdün, yakında envanterine girecek olan Centauro B1 zırhlı muharebe araçları için atışlı test gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef Huneiti'nin de katıldığı testlerde araçların muharebeye hazırlık seviyeleri incelenirken bunun yanında platformların çöl şartlarına uyumu da incelendi.

Tümgeneral Huneiti, Centauro B1 zırhlı muharebe araçlarının donatılması aşamalarını, arazinin doğasına uygunluğunu, platformun operasyonlardaki kabiliyetini ve hedefleri vurmadaki doğruluğunu test etmek için yapılan kontroller hakkında yetkililer tarafından sunulan askeri brifingi dinledi.

Ürdün, İtalya yapımı Centauro B1 zırhlı muharebe araçları için 2014 senesinde toplam 80 adet tedarik etmek üzere anlaştı. Ürdün, 2018'de İspanya merkezli Star Defense Logistics & Engineering (SDLE) firması ile Centauro B1'lerin bakım ve modernizasyonu için ayrı bir anlaşma gerçekleştirdi.

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