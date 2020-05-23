star.com.tr 23 Mayıs 2020 Cumartesi 00:08 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 00:08

ABD Hava Kuvvetleri nihayet 19 Mayıs'ta ABD'nin en büyük stratejik bombardıman uçağına güç veren Pratt & Whitney TF-33 turbofan motorlarının yerini almak için teklif talebi yayımladı.

Talebe göre, kazanan şirket, birkaç partide 608 yeni motor ve sınırsız sayıda yedek parça ve değiştirme işlemi de dahil olmak üzere bakım desteğini içeren “Belirsiz Teslimat / Belirsiz Miktar (ID / IQ) tedarik sözleşmesi” alacak.

Haziran 2021'de devreye konacak talep kapsamında, motorun satın alımı 2038 yılına kadar 17 yıl boyunca devam edecek.

Hava Kuvvetleri, B-52'yi en az 2050 yılına kadar çalıştırmayı planladığını söylüyor. Bu zamana kadar 1955 ile 1962 arasında üretilen uçaklar, bir asırlık olacak. B-52'deki en yeni motorlar Pratt & Whitney 1985'te TF-33'ü yapmayı bıraktığı için 35 yaşında.

Haziran 2019 itibarıyla USAF'ın 18'i yedekte, 58'i aktif hizmette Stratofortress bombardıman uçağı ve yedekte bulunuyor. Her B-52'nin sekiz motora ihtiyacı var.

SIRADAKİ ŞİRKETLER

Defense News'e göre Pratt & Whitney, talepe cevap olarak birkaç özel jet modeli için üretilen PW800 motorunu sunmayı planlıyor.

Bombardıman uçakları tarafından yaygın olarak kullanılan General Electric'in GE Aviation, üretimi uçak motoru CF34-10'un da sunulması planlanıyor.

Ayrıca Rolls-Royce, ticari uçaklarda da kullanılan F130 motorunu sunacak. Bu motor, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 2010'da iptal ettiği bir deniz devriyesi uçağı Nimrod MRA4'e güç vermesi amaçlanmıştı.

İLK KEZ DÜŞÜNÜLMEDİ

Flight Global'a göre, Pentagon B-52'yi birçok kez motor yenileme konusunu tekrar gözden geçirdi. Başlangıçta Soğuk Savaş'ın devam edeceğine ve çok sayıda B-1B Lancer ve B-2 Spirit bombardıman uçağının B-52'lerin yerini alacağına inanıldığı için konu 1980'lerin başında ertelendi.

1996, 2004 ve 2007'de tekrar gündeme gelen motor yenileme meselesi, her seferinde kabul edilebilir bir maliyet ve yararlı plan eksikliği nedeniyle ertelendi.

SADECE MOTOR DEĞİŞİMİ YETERLİ Mİ?

Son girişim, Hava Kuvvetleri'nin ticari havacılık sektöründen yakıt verimliliği ipuçları aramaya başladığı 2014 yılında başladı.

Pentagon'un B-52 filosunu 21. yüzyılın ortalarına uygun tutmaya çalışmasının tek yolu yeni motorlar olmadığı belirtiliyor. Uçağın aktif olarak kullandığı elektronik diziler (AESA) radarını ve hatta uçağın savaş alanı rolünün yeniden masaya yatırılması gerekiyor.

Düzinelerce uzun menzilli seyir füzesi ve hipersonik silah taşımak için inanılmaz kaldırma kapasitesine sahip motorlar ise kaçınılmaz olacak.

Benzer bir bir yenileme de , Pentagon'un yeni uzun menzilli füzelerinin en az 40'ını taşıyacak şekilde modifiye edilebildiğini kanıtlamış olan USAF'nin B-1B Lancer'ı için araştırılıyor.

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