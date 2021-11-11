USAF'ı bile şaşırtmıştı! F-35 ve F-22 varken neden F-15EX'e 23 milyar dolar ayrıldı?

Star.com.tr 11 Kasım 2021 Perşembe 11:06 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 11:06

ABD Savunma Bakanlığı, bu yılın başlarında Hava Kuvvetleri için Boeing şirketinin 1970'lerin ortalarına ait savaş uçağı F-15'in son versiyonu olan F-15EX'ten 144 adet satın alacağını duyurmuştu.

Askeri çevreleri şaşırtan kararı savunanlar, F-15'in birçok varyantı arasındaki mevcut birlikte çalışabilirliğin yanı sıra, düşük maliyetlerin etkili olduğunu söylüyor.

Hava Kuvvetleri yetkilileri başlarda sıcak bakmasalar da, F-15EX'in eskiyen F-15C/D avcı filosunun, az bakım gerektiren bir alternatifi olduğu fikrine ısındılar.

F-35 İLE F-15EX AYNI KULVARDA DEĞİL

F-15EX'İ cazip kılan belkide en önemli detay, F-15EX'in mevcut F-15 versiyonlarıyla yaklaşık 70 aynı parçaların kullanılmasıyla yükseltilmesi. Bu durum uçağı Hava Kuvvetleri için teknik açıdan 'bilinir' kullanım açısından 'çok kolay' hale getiriyor. Dolayısıyla filoların savaşa hazır olması için aylar hatta haftalar yeterli olacaktır.

Tamamen yeni bir hava platformu olsaydı, bu süre yılları bulabilirdi. Ancak, parçalar ve kullanımdaki benzerlik, eğitim ve bakımı da çok daha kolay hale getirecektir.

Pentagon, F-15EX'in F-35 ile rekabet etmediğini defalarca vurguladı. Bunun yerine, iki uçağın her ikisinin de etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için birbirini tamamlaması amaçlanıyor. F-35, tespit edilmemek, savaş alanını gözlemlemek ve diğer uçakları ve birimleri hedef ve istihbaratla beslemek için gizli ve füzyon sensörü yeteneklerine sahiptir.

Son birkaç yıldır, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Pentagon'un ilgisinin merkezinde yer alıyor ve programın şu anda neredeyse iki trilyon dolara mal olduğu düşünülürse, bu ilginin tamamen doğal olduğu anlaşılabilir. Ancak Amerika'nın en gelişmiş 5. nesil savaş uçaklarının artıları ve eksileri konuşulurken, Hava Kuvvetleri filosuna 4. nesil F-15EX'i ekliyor.

F-35 VE F-22 VARKEN NEDEN F-15EX?

Envanterinde F-22 Raptor ve F-35 Lighting II gizli savaş uçakları varken, neden eski bir uçağın yeni versiyonu için 23 milyar dolarlık bütçe çıkarıldığı tartışma konusu oldu.

Savunma sanayii portalı 1945'te yer alan bir makalede, 'Bunun basit cevabının para' olduğu belirtiliyor. Neredeyse 50 yıllık bir uçağın geliştirilmiş versiyonu, şu anda operasyon ve bakım dahil olmak üzere tüm program için yaklaşık 1,7 trilyon dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan 5. nesil F-35'ten çok çok daha ucuz.

Hava Kuvvetleri, F-15EX başına yaklaşık 90 milyon dolar harcarken, bir F-35'in şimdi uçak başına yaklaşık 80 milyon dolar maliyeti olmasına rağmen, eski uçaklar uzun vadede daha ekonomik olacak.

Örneğin, Boeing ve Hava Kuvvetleri, F-15EX'e 20.000 saat görev süresi biçerken, F-35'in yaklaşık 8.000 saat uçması bekleniyor. Dolayısıyla, bir F-15EX'in yetenek olarak olmasa da fiyat olarak yaklaşık üç F-35A'ya eşit olduğu iddia edilebilir.

F-15EX'in tercih eilmesinde en önemli etkenlerden biri de beraberinde getirdiği kolaylık. F-15'in mevcut versiyonlarıyla aynı parçaların yaklaşık yüzde 70'ini kullanan yeri versiyonun, Hava Kuvvetleri'ne tanıtılması çok kolay olacak ve onu uçuran filoların savaşa hazır olması için aylar hatta haftalar yetecek.