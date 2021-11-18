USAF'ın bel kemiğine B-21'ler geliyor! B-1B Lancer 'elvedaya' hazırlanıyor

star.com.tr 18 Kasım 2021 Perşembe 17:40 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 17:40

B-52 Stratofortress ve B-2 Spirit ile beraber USAF'ın uzun menzilli bombardıman yeteneğinin bel kemiğini oluşturan Rockwell B-1 Lancer, emekliye ayrılıyor.



Soğuk Savaş dönemindeki silah yarışında Rockwell ile Boeing ortaklığıyla geliştirilen B-1B'ler, 23 Aralık 1974'te ilk uçuşunu gerçekleştirmişti.

ABD Hava Kuvvetleri bu yılın başlarında, B-1B Lancer'ları emekliye ayırarak yerlerine B-21 Raider hayalet bombardıman uçakları alma planını duyurdu. B-1B bir süre daha hizmette kalacak, ancak B-52'nin aksine günleri sayılı görünüyor.

B-1B'NİN DOĞUŞU

B-1B, B-70 Valkyrie'nin küllerinden doğan B-1A temelinde geliştirildi. ABD'nin stratejik bombardıman uçağı gelişimi, Sovyet hava savunma sistemlerinin gelişimiyle ciddi bir sekteye uğradı. ABD hava kuvvetleri, bu sistemleri aşacak süpersonik bir bombardıman uçağı istiyordu.

Nixon yönetimi bu konuda Johnson yönetiminden daha esnekti ve çalışmalar 1969'da başladı. İlk prototip 1974'te uçtu. Tasarlandığı gibi, B-1A yüksek irtifada mach 2'yi, düşük irtifada mach 1.2'yi geçmeyi başardı.

Ardından B-1 bir tartışmanın ortasında kaldı. ABD istihbaratı, Sovyet radarlarının geliştiğini ve düşük irtifa penetrasyon görevini daha riskli hale getirdiğini öne sürdü. Carter yönetimi, maliyetleri azaltmak ve savunma bütçesini daha verimli hale getirmek amacıyla B-1A çalışmalarını durdurdu.

Reagan yönetimi bu kararı tanımadı. Reagan, Sovyetler Birliği'nin sınırlarını zorlamakla daha çok ilgileniyordu ve Sovyet hava savunma ağının maliyetinin analizi, yeni bir stratejik bombardıman uçağının SSCB'yi maliyet açısından zora sokacağını gösteriyordu.

Çalışmalar devam etti ve B-1A, biraz daha ucuz ve daha küçük bir radar kesitine sahip olan B-1B'ye dönüştürüldü. Rockwell, hava kuvvetleri için 100 adet B-1B ve dört adet B-1A prototipi üretti. Uçağın altmış altısı şu ana kadar hizmette kaldı.

YETENEKLER - ÖZELLİKLER

B-1B Lancer, alçak irtifa sızmalarını yüksek hızlarda gerçekleştirmek üzere tasarlanan süpersonik bir bombardıman uçağıdır.

Uçağın uzunluğu 146 fit (44.5 m), Kanat genişliği 137 fittir (41.75 m).

Yaklaşık 3000 mil (4800 km) savaş yarıçapı ile 125.000 pound (60 ton) mühimmat taşıyabilir.

Azami kalkış hızı 216 ton, ulaşabildiği en yüksek hız 1.25 mach'tır. Uçak 24 adet büyük seyir füzesi taşıma kapasitesine sahip. İlk dönemlerde, öncelikle nükleer caydırıcılık mühimmatları taşıyordu.

İlk kez 1998'de Çöl Tilkisi Harekatı'nda hedeflere güdümsüz bombalar bıraktı. O zamandan beri Kosova, Afganistan, Irak ve Suriye'deki ABD bombardımanlarında kullanıldılar.

B-21 RAİDER

Nortthrop Grumman tarafından geliştirilen B-21 Raider, şirketin tanımına göre benzersiz bir menzil, yük ve personel güvenliği sağlayan gelişmiş bir uçak.

Düşük radar izi ile bugüne kadar üretilmiş en gizli uçaklardan biri olması beklenen B-21 Raider, B-1 Lancer'ların yanı sıra, ilerleyen zamanlarda, serisinin öncüsü B-2 Spirits uçaklarının yerini de alacak.

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