Üst düzey isim açıkladı! A-10 Warthog, Rafale, Eurofighter Typhoon masada

İki üst düzey ABD askeri yetkilisi Çarşamba günü Colorado'daki yıllık Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerinin sürekli olarak Kiev'e Batı yapımı savaş uçakları tedarik etmeden önce pilot eğitimi de dahil olmak üzere Ukrayna Hava Kuvvetlerini güçlendirmenin yollarını aradıklarını söyledi.



ABD Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Charles Brown yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetlerini ve gelecek için ihtiyaç duyacakları hava kuvvetlerini nasıl kuracağınıza dair uzun vadeli bir plan yapmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya gönderilebilecek birkaç platformun olduğunu belirten Brown, "Size şunu söyleyebilirim ki, Rus yapımı olmayan hava platformları olacak. Ama tam olarak ne olacağını size söyleyemem." dedi.

RAFALE, EUROFİGHTER TYPHOON, A-10 WARTHOG...



General, Ukrayna'ya jet göndermek için somut bir plan açıklamadı, yalnızca ABD yapımı uçakların yanı sıra İsveç Gripens, Eurofighter Typhoon ve Fransız Rafale dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Güvenlik konferansında, A-10 Warthog kara saldırı jetlerini emekliye ayırmaya çalışması hakkında konuşan Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall'a, "Neden bu uçakları Ukrayna'ya göndermiyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Kendall soruya, "General Brown, Ukrayna'nın hangi savaş uçaklarına ihtiyaç duyabileceğiyle ilgili bir soruyu, bu sabah ele aldı. Bu büyük ölçüde Ukrayna'ya bağlı... Daha eski ABD sistemleri de olasılık dahilinde. Gereksinimlerinin ne olduğu ve onları nasıl tatmin edebileceğimiz konusunda onlarla görüşmelere açık olacağız." şeklinde yanıt verdi.