Üstün yeteneklerle donatıldı! SSB Başkanı Demir ilk kez paylaştı

TRT Haber 28 Eylül 2021 Salı 11:51 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 12:21

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde tarihinin en verimli ve güçlü dönemlerinden birini yaşayan Türk savunma sanayii sahadaki ihtiyaçlara göre yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, çalışmalar kapsamında havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı insansız hava aracı BOYGA'nın uçuş görüntüsünü paylaştı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen BOYGA'nın 81 mm havan mühimmatı bırakabildiği bilgisini veren SSB Başkanı Prof. Dr. Demir, söz konusu platformun geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde mühimmatı hedef üzerine bırakabildiğini söyledi.

BU ALANDAKİ ÜRÜN AİLESİ GENİŞLİYOR

TRT Haber'in haberine göre, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen BOYGA projesi Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından hayata geçiriliyor. Platformun mühimmat entegrasyonu ise Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından gerçekleştiriliyor.

Sabit ve döner kanatlı, mini vurucu İHA sistemleri, keşif ve gözetleme amaçlı insansız sistemler alanında çalışmalar yürüten STM, BOYGA ile ürün gamına yeni bir oyuncu daha kazandırdı.

Maksimum kalkış ağırlığı 15,6 kilogram olan BOYGA, 1 adet 81 mm havan mühimmatı ile 35 dakika boyunca havada kalabiliyor. Uçuş irtifası en fazla bin 500 metreye kadar çıkabilen BOYGA'nın sahada çok kritik görevlerde önemli işlere imza atması bekleniyor.