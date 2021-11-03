Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Dünyada panik

Milliyet 3 Kasım 2021 Çarşamba 07:41 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 07:41

Ukrayna ile yaşadığı gerilimi savaşa çevirmesinden korkulan Rusya'dan bu şüpheleri doğrulayacak adımlar geliyor. Son yayınlanan uydu görüntüleri korkunç bir savaşın habercisi niteliğinde.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın doğusunda Türkiye yapımı Bayraktar SİHA'larının kullanımını da içeren yeni gerilime ilişkin, Kiev'in, Rusya'yı askeri eylemler içine çekmek için Donbass'ta provokatif bir durum oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Lavrov, Rossiya-24 televizyonundaki açıklamaları sırasında Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbass'daki duruma ilişkin, "Evet, durumda kötüleşme mevcut. Provokatif bir durum yaratma, milis güçlerini karşılık vermeye itme ve Rusya'yı güç kullanımını içeren eylemlerin içine çekme teşebbüsleri gözlemlemekteyiz" değerlendirmesini yaptı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ İŞGAL KORKUSUNU ARTIRDI

Milliyet'in haberine göre, Ortaya yeni çıkan uydu görüntülerinin ülkenin Ukrayna sınırında yeni bir Rus askeri yığınağını göstermesi ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni bir işgale girişeceği korkularına yol açtı.

Sözcü John Kirby, ABD'li yetkililerin bölgedeki Rus askeri hareketliliğinden endişe duyduklarını ve Pentagon'un şu anda Ukrayna bölgesini yakından izlediğini söyledi.

Pazartesi günü yayınlanan uydu görüntüleri, Belarus ve Ukrayna sınırına yakın Rus kasabası Yelnya yakınlarında tankların, zırhlı birimlerin ve topçuların yanı sıra kara birliklerinin biriktiğini gösteriyor.

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde yayınlanan videolarda da, askeri trenlerin ve kamyon konvoylarının Rusya'nın güneybatısında Ukrayna yakınlarına tank ve füzeleri taşıdığı görülmüştü.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir ABD'li yetkili, Washington Post'a bu yılın başlarındaki kadar olmasa da, Moskova'nın güçlerinde belli bir hareketlilik olduğunu doğruladı.

EYLÜL SONUNDAN BU YANA YIĞINAK YAPILIYOR

Uydu görüntüleri, Beyaz Rusya ile ortak bir askeri tatbikatın bitmesinin ardından, Eylül ayının sonundan bu yana tanklar da dahil olmak üzere Rus birliklerinin yığıldığını gösteriyor.

Pazartesi günü Maxar Technologies tarafından çekilen görüntülerde ayrıca birlik çadırları ve bir idari alanın yanı sıra, zırhlı birimler ve destek ekipmanları da görülüyor.