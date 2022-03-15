Uzmanları hayrete düşürdü! İskender-M füzesi Ukrayna savunma sistemini nasıl tuzağa düşürüyor?

Star Gazetesi 15 Mart 2022 Salı 11:17 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 11:17

Amerikan istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füze saldırılarında, bir sürpriz olduğunu fark etti: Hava savunma radarlarını kandıran ve ısı güdümlü füzeleri kandıran tuzaklar...

ABD merkezli New York Times'ta yer alan habere göre, bir Amerikan istihbarat yetkilisi, cihazların her birinin yaklaşık bir fit uzunluğunda, dart şeklinde ve turuncu kuyruklu beyaz bir şekle sahip olduğunu söyledi.

Yetkili, füzenin hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığını ve Rusya'nın sınır ötesi mobil fırlatıcılardan ateşlediği İskender-M kısa menzilli balistik füzeler tarafından bırkıldığını belirtti.

İddiaya göre her biri elektronikle donatılan bu tuzaklar, İskender-M'nin yerini tespit etmeye çalışan düşman radarlarını karıştırmak veya yanıltmak için radyo sinyalleri yayıyor. Aynı zamanda ısı yayarak, savunma ısı güdümlü savunma füzelerini kendine çekiyor.

Tuzakların kullanılması, Ukrayna hava savunma silahlarının neden Rusya'nın İskender füzelerini engellemekte zorluk çektiğini açıklamaya yardımcı olabilir.

İSKENDER-M FÜZESİ VE TÜM UZMANLARI ŞAŞIRTAN TUZAĞI

ABD hükümet belgelerine göre, katı yakıtlı bir roket motoru kullanan İskender-M füze sistemi, 200 milden daha uzaktaki hedefleri vurabiliyor. Her mobil fırlatıcı, yeniden yüklenme yapmadan 2 İskender ateşleyebilir.

Dart şeklindeki mühimmatın fotoğrafları iki hafta önce sosyal medyada dolaşmaya başladı. Şaşıran uzmanlar ve açık kaynaklı istihbarat analistleri, boyutları ve şekillerine bakarak bunları küme sınıfı silahlarından gelen bombalar sanıyordu.

22 yıl boyunca İngiliz Ordusunda patlayıcı mühimmat imha askeri olarak görev yapan ve daha sonra 10 yıl Irak, Afrika ve diğer bölgelerde sivil bomba teknisyeni olarak çalışan Richard Stevens, "çok sayıda Çin ve Rus askeri mühimmatı gördüğünü, ama bunu daha önce hiç görmediğini." söylüyor.