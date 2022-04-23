V-247 Vigilant DİHA için düğmeye basıldı! İşte Bell'in yeni ürünü

Bell Helicopter Satış ve Strateji Sorumlusu Todd Worden, V-247 Vigilant değişken rotorlu ve çok amaçlı insansız hava aracı programını tekrardan başlatmaya karar verdiklerini açıkladı.

V-247 Vigilant DİHA'nın yeniden tasarlanması planlanan gövdesinin eskisine oranla daha küçük olacağı tahmin ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadeleri ve Deniz-Hava-Kara Görev Gücü (MAGTF) programı için üretilmesi planlanan V-247 Vigilant DİHA'nın muadilleri arasında en kompakt hava aracı olacağı belirtiliyor.

Sikorsky SH-60 Seahawk ile benzer saldırı kabiliyetine sahip olması düşünülen V-247 Vigilant DİHA'nın bu yeni kompakt versiyonunun, uzak devizlerde görev yapan daha küçük fırkateynlerde kullanılması amaçlanıyor.

BELL V-247 VIGILANT

V-247 Vigilant DİHA'nın MAGTF programı için tasarlanan versiyonunun maksimum kalkış ağırlığı 30 bin pound, Geleceğin Dikey Kaldırma-Deniz Saldırısı (FVL-MS) programı için ise 28 bin pound olacak.

V-247 Vigilant DİHA'nın karadan veya deniz aracından havalanması durumdaki kalkış ağırlık farkının yakıt tankının azaltılması yoluyla yapılacağı belirtiliyor.

4 bin kilograma kadar yük taşıyabilecek olan Bell Helicopter'in en yeni ürünü V-247 DİHA, saatte 444 kilometre standart ve 556 kilometre maksimum sürate ulaşacak.

Öte yandan V-247, yakıt ikmaline gerek duymadan bin 127 kilometre boyunca havada kalabilecek.

Üstleneceği görevler arasında ise; istihbarat toplama, imha etme, siber harp, arama kurtarma, yakın destek ve özel harp desteği bulunuyor.

Star Gazetesi