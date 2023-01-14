Ve düğmeye basıldı! ABD'den Türkiye için somut F-16 kararı

Konuya yakın kaynakların ABD basınına dün yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışını önümüzdeki günlerde Kongre'ye bildireceğini söyledi. Kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın büyük silah satışlarını Kongre'ye bildirmek için bürokratik bir adım olarak önümüzdeki hafta "kademeli inceleme" adı verilen gayri resmi bir bildirim sürecini başlatmasının muhtemel olduğunu söyledi.

WSJ: TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI KONGREYE SUNULACAK

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ABD hükümet kaynakları, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye 20 milyar dolarlık yeni F-16 savaş uçağı satışı ve Yunanistan'a yeni nesil F-35 savaş uçağı satışı için Kongre'den onay almaya hazırlandığını kaydetti.

NATO üyesi Türkiye, Ekim 2021'de mevcut savaş uçakları için 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve 80'e yakın modernizasyon kiti satın alma talebinde bulundu. İki taraf arasındaki teknik görüşmeler geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU ABD'YE GİDİYOR

Kongre'den onayın istenmesinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili görüşmeler için 18 Ocak'ta Washington'u ziyaret etmeye hazırlanırken geleceği bildirilirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "Politika gereği, önerilen savunma satışları veya transferleri Kongre'ye resmi olarak bildirilmeden onaylamıyor veya yorum yapmıyoruz." dedi.

Biden yönetimi satışı desteklediğini söyledi ve milletvekillerinin satışı engellememesini sağlamak için Kongre ile gayri resmi olarak temasa geçti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alması, ABD Kongresi tarafından tepkiyle karşılanmış Ankara yeni nesil F-35 savaş uçağı programından çıkarılmıştı.

Analistler, Ankara İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamadığı takdirde ABD Kongresi'nin satışa yeşil ışık yakmasının pek olası olmadığını söyledi.

İki ülke, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Mayıs ayında NATO'ya katılmak için başvurmuştu. Ancak Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onayının terör örgütü PKK'ya karşı somut mücadele verilmesi şartını koymuştu.