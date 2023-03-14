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Savunma

Ve imzalar atıldı! Dost ülkeden Eurofighter Typhoon hamlesi

Dost ve kardeş ülke Katar, güvenlik politikası gereği İngiltere ile olan Eurofighter Typhoon savaş uçağı anlaşmasını uzatma kararı aldı. Süreyi 2 yıl daha uzatan Eurofighter Typhoon uçağı anlaşması, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) ve Katar Emiri Hava Kuvvetleri arasında imzalandı.

Star Gazetesi14 Mart 2023 Salı 19:02 - Güncelleme:
Ve imzalar atıldı! Dost ülkeden Eurofighter Typhoon hamlesi
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Dost ve kardeş ülke Katar hava kuvvetlerini güçlendirmek için Eurofighter Typhoon savaş uçakları İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) ve Katar Emiri Hava Kuvvetleri (QEAF), ikili Eurofighter Typhoon iş birliğini iki yıl daha uzatmak için bir anlaşma imzaladı.

DOST ÜLKEDEN EUROFİGHTER TYPHOON HAMLESİ

2018 yılında kurulan ortaklık, II. Ekip operasyonlar ile eğitim alanına ilişkin 2020'de başladı. Filo, Lincolnshire'daki RAF Coningsby'de bulunuyor.

RAF'dan yapılan açıklamaya göre; son anlaşma, takımın pilotları ve hava mürettebatı arasındaki "birlikte çalışabilirliği daha da geliştirmek" için 12. Filo tarafından yürütülen derslerin yanı sıra farklı faaliyetler üzerine inşa edilecek.

'BARIŞ VE İSTİKRARI TEŞVİK ETMEK'

Eurofighter Typhoon işbirliğini güçlendiren anlşama hakkında konuşan RAF Komutan Yardımcısı Yetenek Hava Mareşali Richard Knighton , "Bu uzatma anlaşmasının imzalanmasından çok memnunum. Katar önemli bir bölgesel ortaktır ve Kraliyet Hava Kuvvetleri olarak bizler, hem Hava Kuvvetleri hem de ulusların yararına olacak şekilde bu yakın ortaklığı geliştirmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz. Bu ortaklık, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına önemli bir katkı sağlıyor " dedi.

KATAR'IN EUROFİGHTER TYPHOON SÜRECİ

İki ülke arasındaki işbirliğini kapsayan duyuru, 12'nci Filo'nun QEAF'ın Typhoon uçaklarıyla kendi filosuna hazırlanırken operasyonel deneyimini geliştiren Orta Doğu'ya altı aylık bir konuşlandırma olan Project Thariyat'tan gelişini takip ediyor.

2022'de 12'nci Filo, QEAF'ın ilk Typhoon hava kanadı olan 7 Squadron'u ve ilk Typhoon'un entegrasyonunu destekledi. Aynı yıl, her iki filo da 2022 FIFA Dünya Kupası için hava güvenliğini sağlamak üzere birlikte uçtu.

Star Gazetesi

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