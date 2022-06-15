Ve rakam belli oldu! F-16 uçakları resmen geliyor

Romanya hükümeti ordusuna katmaya hazırlandığı 32 adet F-16 savaş uçağı için Yasama konseyinden olumlu görüş aldı. Söz konusu uçakların Rumen ordusuna ilk teslimatlarının bu yıl sonuna kadar gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu, Romanya Hükümet Genel Sekreterliği, "Hava Kuvvetleri Çok Amaçlı Uçak" programı kapsamında uçak alımına ilişkin yasa tasarısını onaya gönderdi. Salı günü, lehte karar veren Yasama Konseyi temsilcileri sözleşmeyi kimin imzalayacağını ise açıklamadı. Konsey temsilcileri sözleşmeyi kimin imzalayacağı konusunda çok açık olmadığı için bir maddenin yeniden incelenmesini tavsiye etti.

F-16 İÇİN ÖN ONAY

2021'in sonunda, Milli Savunma Bakanlığı, Norveç Hükümeti'nden 32 F-16 uçağı paketi ve lojistik destek için tedarik prosedürünü başlatmak için ön onay almıştı. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nden modernizasyon için mal ve hizmetler alınmasını ön gören hükümet ABD'nin Geçiş Dönemi Hava Operasyonel Kabiliyetine ulaşmak için bunun gerekli olduğunu belirtilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, Norveç tarafından teklif edilen, bugüne kadar Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından işletilen bu uçakların, Romanya Hava Kuvvetleri'ndekilere göre daha üstün konfigürasyona sahip olması ve bu uçakların satın alma işlemlerinin başlatılması için Romanya Parlamentosu'ndan ön onay istedi.

Söz konusu F-16 savaş uçaklarının, mevcut kaynakları en az 10 yıllık bir geçiş süresi boyunca operasyonlarını sağlayacak şekilde, tam çalışır durumda 5. nesil uçağa aktarılacak.

MALİYETİ DUDAK UÇUKLATAN BOYUTTA

Satın alma için tahmini fon, hem Norveç Hükümeti tarafından önerilen paketi hem de Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nden satın alınacak uçakların modernizasyonu için mal ve hizmetleri içeren KDV hariç yaklaşık 454 milyon avrodur.

Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Viorel Pană'ya göre, bu serideki ilk üç uçak 2022'nin sonunda Romanya'ya varacak ve tamamı 2024'ün sonuna kadar Romanya'da olacak. O andan sonra, yani 2024'ten sonra, Romanya, Romanya'nın F-16 uçakları ve diğer NATO ülkeleri tarafından gönderilen uçaklarla birlikte, halen Hava Polisi görevlerini yürüten en son MiG 21 LanceR uçağını nihayet hizmet dışı bırakacak.

YAŞLARI 40'TAN BÜYÜK

Norveç hükümetine göre şu anda satın alınan uçaklar yeni değil, 40 yaşından büyük.

2019 yılının başlarında, Romanya Hükümeti Portekiz Cumhuriyeti Hükümetinden beş adet F-16 A uçağı satın almıştı.