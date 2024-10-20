Uçak bombaları, ağır silah ve mühimmatı üretim projeleri ile muharebe araçları için parça ve alt sistemlerin üretimi alanlarında sorumluluklar üstlenen ASSAN Group Savunma, bu alanlarda yürüttüğü çalışmaların sonunda ortaya çıkan yeni ürünler ve bir süredir yaptığı yatırımlarla ulaştığı seri üretim kapasitesinin gücüyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığı ile 22-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarında (SAHA EXPO 2024), yurt içinden ve dışından ihtiyaç duyan makamlar ve platform üreticileriyle işbirliği görüşmeleri gerçekleştirecek.

ASSAN Group Savunma Genel Müdürü Gürcan Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 750 metrekare bir stant alanlarının olacağını ve bütün yeteneklerini sergileyeceklerini söyledi.

MK serisi bombaların farklı tipteki gövdelerini, topçu ve havan mühimmatlarını fuarda sergileyeceklerini ifade eden Okumuş, ayrıca güç grubu alanında yedek parça konusundaki bazı ürünlerine yer vereceklerini belirtti. Okumuş, fuar katılımına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu fuarda farklı olarak Rus yapımı Su uçaklarına yönelik olarak bazı mühimmat çalışmalarımız var. İmzalamak üzere olduğumuz sözleşmelerimiz var. MK serilerinin Rus versiyonu olan FAB ve OFAB mühimmatlarının da üretim çalışmaları başladığı için onları da orada sunuyor olacağız. Dünyada belli bir piyasası olduğu için o ürünlerimizi de SAHA EXPO'da gösteriyor olacağız.

ASSAN Group olarak büyük oranda ihracat çalışan bir firmayız. Daha yüksek rakamlara da ulaşmayı hedefliyoruz. Bu noktada iş geliştirme çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Orada da böyle bir piyasa gördük. Türkiye'de daha önce yapılmamış bir çalışma olması, üretim kabiliyetlerimize, yaptığımız işlere çok uygun olması dolayısıyla bu çalışmayı başlattık. Orada gerçekten önemli bir pazar olduğunu görüyoruz. Zaten bazı çalışmalar başladı. O pazarın çok daha büyüyeceğini düşünüyoruz."

- SERİ ÜRETİM GÜCÜ YENİ KAPILAR AÇIYOR



Şirketin en güçlü kasının seri üretim olduğunu, bunu son yıllarda savunma sanayisine aktardıklarını vurgulayan Okumuş, ihracat tarafını öncelikleyerek, seri üretim yeteneğini destekleyeceklerini dile getirdi. MK serisi mühimmatları yüksek adetlerde üretebildiklerine işaret eden Okumuş, şunları paylaştı:

"Başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan olmak üzere yurt dışına satışlarımız devam ediyor. 10'un üzerinde ülkeye satışlar yaptık. MK serileri dışında diğer mühimmatlarda özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın getirdikleri, konjonktür olarak gördüklerimiz, kara mühimmatlarının, topçu mühimmatlarının çok yoğun bir kullanımı var. Biz de bu alanda yatırım planlarımıza topçu mühimmatlarını, kara mühimmatlarını da aldık. 122'likte kısa vadede yıllık 100 binin üzerinde kısa ve uzun menzil üretim planlıyoruz. 155'lik mühimmatla ilgili ciddi bir yatırıma başladık. 2025 yılı içinde yılda 360 bin adetlik 155'lik mühimmat üretecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırımları destekleyecek şekilde patlayıcı üretimi, dolumu ile ilgili de yatırımlarımız var. Sadece mühimmatın gövdesi değil, tam atım mühimmat olarak bir yatırım planlamamız var. Mühimmatın gövdesi, patlayıcısı, harp başlığı ve hatta tapası da dahil olmak üzere her şeyiyle hazır ürün çıkarma hedefimiz var. Seri üretim, Türkiye'nin de gelişmeye en açık olduğu alanlardan biri. Çok daha yüksek miktarlarda üretimi başarmamız gerekiyor. ASSAN Group olarak ana uzmanlığımızı daha da yukarı seviyeye çıkarıp seri üretimde dünya çapında bir firma olma noktasında ilerliyoruz. Şu anki yatırım planlarımız da hep bu doğrultuda."

- UÇTAN UCA TAM ATIM MÜHİMMAT ÜRETİMİ



Yatırımların bir kısmını devreye aldıklarını bildiren Okumuş, MK serilerinde önemli bir seviyeye geldiklerini belirtti. Okumuş, "Özellikle topçu mühimmatları, 122'lik ÇNRA, 122'lik havan, 81'lik havan ve 155 milimetre mühimmatta yatırımlarımızın tamamlanması 2025 yılı ilk çeyreğinden itibaren başlayacak. 2025 sonunda da tam kapasiteye ulaşabileceğimizi öngörüyoruz. Tam atım, mühimmatıyla, patlayıcısıyla, harp başlığıyla, tapasıyla uçtan uca bir mühimmatı teslim edebilir noktaya gelecek şekilde çalışmalar yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Seri üretim kapasitesi yanında hat kurulumu gibi dünyada az bulunan bir yeteneğe de sahip olduklarını kaydeden Okumuş, yurt dışına verdikleri hat kurulum tekliflerinin de bulunduğunu aktardı.

Bu alanda SAHA EXPO'da MK serisi üretim hattı kurulmasına yönelik bir sözleşme imzalayacaklarını bildiren Okumuş, "Hem Avrupa'da hem Orta Doğu'da farklı ülkelerle de görüşmelerimiz var. İlk imzamızı da SAHA EXPO'da Birleşik Arap Emirlikleri firmasıyla hat kurulumu üzerine imzalamış olacağız." diye konuştu.

Gürcan Okumuş, kendi AR-GE çalışmalarının yanı sıra yurt içinden ve dışından gelen ürün geliştirme ve üretim talepleriyle de ilgilendiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önce bir AR-GE kurumunda uzun yıllar görev yaptım. Orada da her zaman seri üretimin önemini vurguluyorduk. Üretime uygun, seri üretilebilir ürünlerin geliştirilmesi yönünde zaten çabamız vardı. Şimdi de ana odağı, ana kabiliyeti seri üretim olan bir firmadayız. Bu konuda en iyi olduğumuz alanda kendimizi geliştirme kararlılığındayız. Uzman olduğumuz işi her zaman yapma kararlılığındayız. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. SAHA EXPO'da da birçok ürünümüzü sergiliyor olacağız."