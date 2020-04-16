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Savunma

Yeni arama ve kurtarma helikopteri iklim testlerinde başarılı oldu

Amerikan Hava Kuvvetleri (United States Air Force / USAF)'nin yeni arama ve kurtarma helikopteri ihtiyacı kapsamında başlatılan HH-60W Jolly Green II (Neşeli Yeşil) programında test faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Kuvvetten yapılan açıklamada platformun 2 Nisan'da iklim testlerini tamamladığı belirtildi.

16 Nisan 2020 Perşembe 13:42 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 13:42
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Neşeli Yeşil, Florida'da konuşlu Eglin Hava Kuvvetleri Üssü (Eglin Air Force Base)'nde yer alan McKinley İklim Laboratuvarında zorlu denemelerden geçirildi.

5 bin 110 metrekare kapalı alana sahip laboratuvarda helikopterin bulunduğu ortam sıcaklığı 49 santigrat dereceye kadar ısıtıldı. Daha sonraki süreçte -51 santigrat dereceye kadar soğutulan ortamda platformun limitleri sınandı.

72 km/sa hızla esen rüzgâr ve metrekareye dakikada yaklaşık 490 kg yağmur düşen ortamın simüle edildiği koşullarda helikopterin aviyonik, elektronik, motor ve diğer sistemleri ayrı ayrı kontrol edildi.

Ayrıca soğuk iklim ortamında pilotların kullandıkları kalın ve hantal donanımla platformun tüm kontrol ara yüzlerine erişebilirliği ve kokpitin ergonomisi de denenen bir diğer test kalemi olarak belirtildi.

USAF envanterinde görev yapan 113 adet HH-60G Pave Hawk'ın yerini alması için geliştirilen Jolly Green II'ler, öncülü gibi yine UH-60 Black Hawk ailesi üzerinden geliştirildi. HH-60W, gelişmiş kontrol sistemi, sayısal kokpit ve modern aviyonikler gibi bileşenlerle ön plana çıkıyor. Havada yakıt ikmal kabiliyeti bulunan platformdan ABD, hâlihazırda 22 adet sipariş etti.

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